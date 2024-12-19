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Российских туристов предупреждают о строгих законах на Шри-Ланке

2:03
Туризм

Посольство России в Шри-Ланке напомнило туристам о строгих законах страны, касающихся охраны природы, и призвало избегать их нарушения. Официальное обращение было опубликовано на сайте посольства и в его телеграм-канале.

Ящерица
Фото: flickr.com by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ящерица

Власти Шри-Ланки запрещают ловлю любых представителей местной фауны, включая морских обитателей, а также сбор растений. Эти правила особенно строгие на территории национальных парков и заповедников. Охота на животных, сбор растений и вывоз образцов живой или неживой природы за границу караются крупными штрафами или тюремным заключением на срок до 20 лет. Исключение составляет только организованная морская рыбалка.

Посольство также предостерегает граждан от просьб знакомых, которые могут попросить привезти экзотических животных, редких насекомых или растения в качестве образцов для коллекций. Такие действия нарушают законы Шри-Ланки, и о подобных предложениях следует немедленно сообщать в полицию России или дипломатическое представительство.

В сентябре 2023 года на Шри-Ланке задержали двух российских туристов 17 и 21 года. Молодые люди охотились за редкими ящерицами в национальном парке Суриканда. Местная полиция задержала их без уведомления родителей и допустила нарушения международных норм: несовершеннолетнего допрашивали без опекуна, а также не предоставили адвоката и переводчика. Через пять дней задержанных освободили, но уголовное дело не закрыли. До суда туристам запрещено покидать страну.

Ранее, в феврале 2020 года, троих российских учёных задержали за сбор мёртвых жуков. Им грозило до 20 лет лишения свободы, однако после выплаты штрафов в размере около 3 миллионов рублей каждый из них был освобождён.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ (синг. ශ්‍රී ලංකා, там. இலங்கை), официальное название — Демократи́ческая Социалисти́ческая Респу́блика Шри-Ла́нка (синг. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය, там. இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு) — островное государство в Южной Азии, на одноимённом острове у юго-восточного побережья Индостана.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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