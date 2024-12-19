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Анапа ждёт отдыхающих: разлив мазута не сорвёт пляжный сезон

2:25
Туризм

Экологи и специалисты призывают туристов не отказываться от планов провести летний отдых в Анапе. Они уверены, что последствия разлива мазута удастся ликвидировать в кратчайшие сроки, и к началу пляжного сезона экосистема восстановится.

разлив нефти
Фото: Wikimedia Commons by U.S. — NOAA. is licensed under Public domain
разлив нефти

Учёные, анализируя ситуацию в Краснодарском крае, подчёркивают, что недооценивать масштаб проблемы нельзя. Предварительные данные говорят о попадании в море около 3,7 тысяч тонн мазута. Несмотря на это, экологи не видят признаков «вселенской катастрофы» и считают, что основные загрязнения удастся устранить до лета.

В качестве примера специалисты вспоминают инциденты прошлого. В 2007 году, когда в Керченском проливе затонуло несколько судов, включая танкер с мазутом, очистка побережья заняла всего пару месяцев, а экосистема полностью восстановилась через несколько лет. Аналогичная ситуация произошла в 2023 году, когда в Новороссийске затонул сухогруз Seamark, и концентрация вредных веществ в воде превысила норму в 260 раз. Тогда оперативные меры позволили минимизировать последствия, и туристический сезон не пострадал.

Однако нынешняя ситуация имеет свои особенности. Сложности создаёт характер мазута: если он плотнее морской воды, то смешается с песком и может осесть на дно. В этом случае штормы будут периодически выбрасывать загрязнения на берег. Если же штормы окажутся слабыми, загрязнение останется на поверхности и будет дрейфовать.

Очистка побережья требует значительных усилий. В зону от посёлка Веселовка до пляжа санатория «Сибур-Юг» в районе реки Можепсин под Анапой направлены около тысячи спасателей, волонтёров, казаков и сотрудников местных организаций. В работах также участвуют молодёжь и чиновники.

Экологи считают, что для полного устранения последствий потребуется 2–3 месяца. Если работы затянутся, экосистема может понести серьёзный урон. Уже сейчас учёные обеспокоены судьбой дельфинов и других морских животных, мигрирующих через Керченский пролив.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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