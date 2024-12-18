Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Избавьтесь от них немедленно! Три привычки в фитнесе, которые старят ваше тело
Выяснилось, какие города могут похвастать самыми доступными квартирами в России
Секреты успешного выращивания лука-порея на участке
Лёгкие выпуклости аккумулятора — норма или дефект
Мария Машкова заявила, что не чувствует себя в Лос-Анджелесе чужой
Евросоюз усиливает давление на российскую металлургию
Секреты ухода за зубами питомцев, которые облегчат вашу жизнь
Сковородка из нержавеющей стали будет снова блестеть! Вот как правильно её чистить
Как приготовить вкусные тосты с мясной намазкой за несколько минут

В аэропортах Франции отменяют рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров

1:06
Туризм

Как сообщает Le Figaro, в ряде аэропортов Франции 17 декабря авиадиспетчеры проводят забастовку, из-за чего отменяются и задерживаются рейсы. 

Река Сена
Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Река Сена

Аэропорты Монпелье, Нима и Перпиньяна полностью приостановили работу: все рейсы отменены, их возобновление планируется утром 18 декабря. В аэропорту Аяччо имени Наполеона Бонапарта на Корсике вылеты и прилёты осуществляются с задержками. В Лионе, в аэропорту имени Сент-Экзюпери, отменено 60% рейсов, что затронет пассажиров с 06:00 до 23:00.

Организатором забастовки выступил Национальный профсоюз французских авиадиспетчеров. Основной причиной протестов называется «плохая организация работы» в ряде аэропортов, включая Аяччо, Лион и Монпелье. 

Ранее Французский национальный профсоюз пилотов гражданской авиации также выходил на забастовку, выражая недовольство повышением налогов на авиабилеты.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Шоу-бизнес
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена Аудио 
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Авто
Снимаем клеммы с аккумулятора: что нужно знать каждому водителю
Россия может лишить Францию доступа к стратегически важному сырью
Экономика и бизнес
Россия может лишить Францию доступа к стратегически важному сырью Аудио 
Популярное
Напиток, который защитит печень в Новый год

Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.

Напиток, который защитит печень в Новый год
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР Дмитрий Плотников Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку Любовь Степушова Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Зловещая ёлка Филиппа Киркорова обошлась ему в круглую сумму
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
75-летний Валерий Леонтьев выступит в Дубае в компании Дитера Болена
Последние материалы
Лёгкие выпуклости аккумулятора — норма или дефект
Мария Машкова заявила, что не чувствует себя в Лос-Анджелесе чужой
Евросоюз усиливает давление на российскую металлургию
Секреты ухода за зубами питомцев, которые облегчат вашу жизнь
Сковородка из нержавеющей стали будет снова блестеть! Вот как правильно её чистить
В аэропортах Франции отменяют рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров
Как приготовить вкусные тосты с мясной намазкой за несколько минут
Витамин D и беременность: что важно знать будущей маме
Анора с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном в ролях стала лучшим фильмом года по версии IndieWire
Спорт для ума: улучшить интеллект школьникам помогут эти тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.