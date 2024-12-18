В аэропортах Франции отменяют рейсы из-за забастовки авиадиспетчеров

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Как сообщает Le Figaro, в ряде аэропортов Франции 17 декабря авиадиспетчеры проводят забастовку, из-за чего отменяются и задерживаются рейсы.

Фото: commons.wikimedia.org by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Река Сена

Аэропорты Монпелье, Нима и Перпиньяна полностью приостановили работу: все рейсы отменены, их возобновление планируется утром 18 декабря. В аэропорту Аяччо имени Наполеона Бонапарта на Корсике вылеты и прилёты осуществляются с задержками. В Лионе, в аэропорту имени Сент-Экзюпери, отменено 60% рейсов, что затронет пассажиров с 06:00 до 23:00.

Организатором забастовки выступил Национальный профсоюз французских авиадиспетчеров. Основной причиной протестов называется «плохая организация работы» в ряде аэропортов, включая Аяччо, Лион и Монпелье.

Ранее Французский национальный профсоюз пилотов гражданской авиации также выходил на забастовку, выражая недовольство повышением налогов на авиабилеты.