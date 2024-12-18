Россияне смогут находиться в Китае без визы до 10 суток

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Национальная иммиграционная администрация Китая (NIA) увеличила срок безвизового транзита для граждан 54 стран, включая Россию, до 240 часов (10 суток).

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Forbidden_City_-_Beijing_34_(4935307844).jpg by Ronnie Macdonald Китай, Закрытый город

Речь идёт о пассажирах, следующих через китайские аэропорты в третьи страны или в специальные административные районы — Гонконг и Макао. Ранее максимальный срок безвизового пребывания составлял 72 или 144 часа, в зависимости от транзитного аэропорта. Также увеличилось количество аэропортов, где действует этот режим: с 39 в 19 регионах до 60 в 24 регионах.

Для выхода через пограничный пункт пассажир должен предоставить:

Купленный и подтверждённый билет на следующий рейс с датой отправления в пределах безвизового периода. Бронь гостиницы на весь срок пребывания. Загранпаспорт с оставшимся сроком действия не менее 3 месяцев.

Председатель совета директоров туроператора China Travel Сергей Назаров напоминает, что окончательное решение о выходе из транзитной зоны принимает пограничный офицер.

Разрешение может быть отклонено, если:

в паспорте есть многочисленные отметки о длительных поездках в Турцию;

ранее были нарушения визового режима в Китае;

в базе данных обнаружены административные штрафы, задолженности или другие обстоятельства.

Поэтому туристам, планирующим воспользоваться этим режимом, рекомендуется оформить визу заранее для большей уверенности.

Эксперты туриндустрии считают, что увеличение срока безвизового транзита вряд ли вызовет значительный рост пассажиропотока из России через китайские аэропорты. Однако это решение оценивается как позитивный шаг, который может привести к дальнейшим послаблениям в визовом режиме.

На сегодняшний день граждане России могут посещать Китай без визы только в составе организованных групп по утверждённым спискам или самостоятельно на курортном острове Хайнань, при условии прибытия прямым рейсом.