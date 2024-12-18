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Экологическая катастрофа на Кубани, но туристы не отменяют поездки

1:27
Туризм

Нефтяное пятно, возникшее из-за крушения двух танкеров, достигло курортных зон на Кубани, но туристы, планирующие отдых на Новый год, не собираются менять свои планы.

Горение нефти во время контролируемого пожара в Мексиканском заливе
Фото: defense.gov by Старшина 2-го класса Джастин Стамберг, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горение нефти во время контролируемого пожара в Мексиканском заливе

Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в интервью NEWS. ru. По его словам, к летнему туристическому сезону ситуация должна стабилизироваться.

"Сейчас не пляжный сезон, и меры, предпринимаемые для ликвидации последствий аварии, должны стабилизировать ситуацию в ближайшие недели", — отметил Горин. Он добавил, что зимой туристы могут пользоваться услугами спа-центров и бассейнов в отелях. Что касается лета, то основные продажи туров будут зависеть от акций раннего бронирования в феврале и марте, поэтому пока рано говорить о долгосрочном влиянии катастрофы.

Горин также подчеркнул, что происшествие нанесло серьёзный ущерб природе: пострадали морские животные и птицы. Ликвидацией последствий занимаются оперативные штабы при поддержке местных сотрудников туриндустрии.

Инцидент произошёл вблизи Керчи, где танкер "Волгонефть-212", перевозивший четыре тонны мазута, раскололся на две части из-за мощного удара волны. Позже стало известно о повреждении второго танкера, "Волгонефть-239", также перевозившего нефтепродукты.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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