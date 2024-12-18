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Путешествия в Европу через Ереван: бюджетные маршруты на 2025 год

Туризм

Авиакомпания Shirak Avia предлагает выгодные варианты перелётов из российских городов в Ереван, который можно использовать как транзитный хаб для путешествий в Европу. Весной и летом 2025 года билеты из Москвы в столицу Армении можно приобрести от 8,5 тыс. руб.

Вид на гору Малый Арарат
Фото: wikimedia.wowarmenia.ru by commons.wikimedia.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вид на гору Малый Арарат

Даже на майские праздники и в разгар сезона цена остаётся ниже 9 тыс. руб. Обратный билет обойдётся дороже — около 13-14 тыс. руб., но эта стоимость уже включает багаж.

Ещё дешевле билеты доступны из Уфы: рейсы в Ереван с апреля по август стоят всего 6 тыс. руб., а возвращение обойдётся в 9,5 тыс. руб. Однако из Уфы Shirak Avia выполняет рейсы только раз в неделю, по субботам. Из Нижнего Новгорода, Перми и Саратова минимальная стоимость билетов в Ереван составит около 11 тыс. руб. весной и осенью.

Путешествия через Ереван оказываются более бюджетными по сравнению с другими популярными хабами. Например, чтобы долететь из Москвы в Рим на майские праздники, можно состыковать рейсы Shirak Avia и Wizz Air, потратив 15 тыс. руб. Этот маршрут дешевле, чем через Стамбул, где билеты стоят в четыре раза дороже, и через Баку, где стоимость перелётов выше более чем в два раза.

Путешествие в Париж через Ереван тоже выглядит выгодным. Без дополнительных пересадок билет обойдётся в 25 тыс. руб. Это на 40% дешевле, чем маршрут через Стамбул, и в два раза дешевле, чем через Дубай. Аналогичная ситуация с перелётами в Барселону: маршрут через Ереван с дополнительной пересадкой в Риме обойдётся в 27 тыс. руб.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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