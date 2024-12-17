Снегопады и лавины — в Абхазии Рицинский парк закрыт для посещения

1:08 Your browser does not support the audio element. Туризм

В горах Абхазии прошли сильные снегопады, из-за чего возникла угроза схода лавин. В связи с этим Рицинский национальный парк был временно закрыт для посещения с 17 декабря, сообщает EADaily.

Фото: pixnio.com by Unknown author, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Снег

Снежные завалы перекрыли дороги, и сотрудники парка уже начали их расчистку. О дате повторного открытия природного объекта будет объявлено дополнительно.

Лавинная опасность сохраняется и в Сочи. На курорте "Красная Поляна" временно приостановлена работа канатной дороги, ведущей к отметке 2200 метров над уровнем моря. Подъемник будет закрыт 17 декабря с 10:30 до 12:30 из-за проведения мероприятий по принудительному спуску лавин. В целях безопасности выход за пределы станций выше 1500 метров строго запрещён.

По данным курорта "Роза Хутор", высота сугробов на отметке 2320 метров достигла полутора метров, а за сутки прирост снега составил 29 сантиметров.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.



Ри́ца (Большая Рица; абх. Риҵа, груз. რიწა) — горное озеро ледниково-тектонического происхождения на Западном Кавказе, в Абхазии, в Гудаутском районе частично признанной Республики Абхазия, согласно административному делению Грузии — в Гудаутском муниципалитете Абхазской Автономной Республики.

