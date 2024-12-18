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Как особенность водного транспорта Венеции приводит к необычным сценам на улицах

1:17
Туризм

Российская тревел-блогерша рассказала о необычных особенностях жизни в Венеции.

Венеция
Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Венеция

Своими впечатлениями она поделилась в блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен".

По словам блогерши, в этом итальянском городе нет привычного транспорта: автобусов, автомобилей, мотоциклов и маршруток.

"Все жители передвигаются на гондолах и катерах, здесь есть водное такси, скорая, полиция, грузовые катера и лодки, все продукты перевозят именно таким образом", — объяснила она.

Особенность водного транспорта приводит к необычным сценам на улицах — там часто можно увидеть кучи мусора или старую мебель, ожидающие грузчиков. Для перевозки грузов по острову местные жители используют тележки, которые приходится вручную катить даже по лестницам.

"Поэтому, кстати, здесь почти нет полных людей. Высока физическая нагрузка не позволяет потолстеть", — заметила блогерша.

Ещё одна особенность связана с климатом Венеции.

"Повышенная влажность в домах не позволяет сушить белье и одежду внутри, оно просто не высохнет. Поэтому они вынуждены сушить свои вещи на улице", — рассказала она.

 

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии.

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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