Страны, в которые хочется вернуться туристам

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша подвела итоги своих путешествий за 2024 год и поделилась списком стран, которые она хотела бы посетить снова.

Фото: www.flickr.com by Хуанедк из Сарагосы, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Национальный дворец в Барселоне

Своими впечатлениями она поделилась в блоге "Тут вам не там" на платформе "Дзен".

Чехия не вызвала у неё особого восторга, поэтому возвращаться туда блогерша не планирует.

"В Европе, мне кажется, много похожих городов, хотелось бы посмотреть что-то новое", — объяснила она.

А вот южная Испания произвела на путешественницу сильное впечатление.

"Гранада и Корбова понравились мне больше всего из этого путешествия, рекомендую", — добавила она.

Марокко стало для блогерши настоящим открытием. Её опасения по поводу безопасности не подтвердились, и теперь она мечтает вернуться в эту страну и посетить местные рынки. Также в её списке для повторного посещения оказалась Греция, куда она хочет поехать уже в четвёртый раз.

В Японии путешественница успела побывать в Токио, Киото, Осаке и Наре.

"В следующий раз я бы предпочла посмотреть менее туристические места, но для первого знакомства со страной, думаю, это хороший выбор мест", — поделилась она.

Уточнения

Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. "место, где восходит Солнце"), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国), — островное государство в Восточной Азии.



Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).



