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К берегам Анапы вынесло мазут — купальный сезон в ближайшие два года будет невозможен

1:19
Туризм

Купальный сезон на анапских пляжах в ближайшие два года находится под угрозой из-за крупного загрязнения береговой линии нефтепродуктами.

Розлив нефти
Фото: flickr.com by gambier20, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Розлив нефти

Инцидент произошёл сегодня после шторма, который принёс к берегам мазут из места аварии танкеров в Керченском проливе.

По предварительным данным, в результате морской катастрофы в воду попало около 9 тысяч тонн нефтепродуктов, что наносит серьёзный ущерб экосистеме. На побережье замечены погибшие птицы, чьи тела полностью покрыты мазутом.

Власти пока воздерживаются от прогнозов относительно будущего, но совместно с местными жителями активно устраняют последствия загрязнения. В уборке участвуют 300 спасателей и волонтёры, а в магазинах уже раскупили все лопаты. С их помощью чёрное вещество собирают в пакеты для дальнейшей утилизации. По заявлению властей, механизм сбора и вывоза нефтепродуктов уже разработан и применяется на практике.

Тем временем ситуация остаётся напряжённой. Из акватории поступают новые тревожные сигналы: на третьем танкере обнаружена течь. По словам капитана судна, мазут вытекает в балластный танк, но пока не попадает в море, сообщает Tourdom.

 

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).
 

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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