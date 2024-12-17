К берегам Анапы вынесло мазут — купальный сезон в ближайшие два года будет невозможен

1:19 Your browser does not support the audio element. Туризм

Купальный сезон на анапских пляжах в ближайшие два года находится под угрозой из-за крупного загрязнения береговой линии нефтепродуктами.

Фото: flickr.com by gambier20, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Розлив нефти

Инцидент произошёл сегодня после шторма, который принёс к берегам мазут из места аварии танкеров в Керченском проливе.

По предварительным данным, в результате морской катастрофы в воду попало около 9 тысяч тонн нефтепродуктов, что наносит серьёзный ущерб экосистеме. На побережье замечены погибшие птицы, чьи тела полностью покрыты мазутом.

Власти пока воздерживаются от прогнозов относительно будущего, но совместно с местными жителями активно устраняют последствия загрязнения. В уборке участвуют 300 спасателей и волонтёры, а в магазинах уже раскупили все лопаты. С их помощью чёрное вещество собирают в пакеты для дальнейшей утилизации. По заявлению властей, механизм сбора и вывоза нефтепродуктов уже разработан и применяется на практике.

Тем временем ситуация остаётся напряжённой. Из акватории поступают новые тревожные сигналы: на третьем танкере обнаружена течь. По словам капитана судна, мазут вытекает в балластный танк, но пока не попадает в море, сообщает Tourdom.

Уточнения

Ана́па — город-курорт на юге России, в Краснодарском крае. Климатический и бальнеологический курорт (преимущественно детско-подростковый).





Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.

