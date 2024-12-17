Где в России можно полюбоваться марсианскими пейзажами?

На Алтае есть одно очень необычное место под названием Марсианская долина.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexandr frolov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марсианская долина, Алтай

Марс — это цветные горы в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Учёные считают, что происхождение этого места связано с доисторическим морем, существовавшим здесь 90 млн лет назад.

Гуляя по марсовым горам Кызыл Чина будьте внимательны. У себя под ногами вы можете найти древние окаменелости моллюсков, обитавших в древнем море 5-6 млн лет назад.

Здесь часто можно увидеть окаменевшие колонии сине-зелёных водорослей (строматолиты), которые напоминают неоднородные пористые губки. А ещё наткнуться на камни с петроглифами — наскальными рисунками тысячелетней давности.