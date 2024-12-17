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Пилот объяснил необходимость включать авиарежим на телефоне во время полета

0:55
Туризм

Опытный авиационный пилот объяснил, почему так важно включать режим «в самолете» на мобильных устройствах во время полета. Он поделился своими размышлениями в TikTok, на что обратило внимание издание The New York Post.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Летчик отметил, что хотя это и не затрагивает функционирование систем самолета, такие действия могут создать помехи в связи между пилотами и диспетчерами. Если хотя бы трое из 150 пассажиров забудут отключить свои телефоны, радиосигналы этих устройств могут вызывать помехи в гарнитуре, используемой экипажем.

Хотя это, безусловно, не приведет к каким-либо катастрофическим последствиям, подобные помехи могут вызывать значительное раздражение в тот момент, когда необходимо получать указания. «Это может звучать так, словно вокруг вас кружит оса», — добавил он.

 

Уточнения

Автономный режим — режим, доступный на многих мобильных телефонах, смартфонах и других электронных устройствах, который при активации останавливает передачу сигнала, чтобы отключить вызов и приём звонков, а также текстовых сообщений, и в то же время позволяет использовать другие функции, которые не требуют передачи сигнала (например: игры, камера, MP3-плеер).
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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