Российским туристам посоветовали малоизвестные места для путешествий

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россияне всегда стремятся бежать в другие страны, чтобы посмотреть их красоты, но некоторые места в Росии и сегодня являются не особо популярными. Какие направления недооценены туристами и стоят того, чтобы их посетить, рассказала эксперт по туризму, эксперт по классификации гостиниц, РАНХиГС Институт управления Галина Дехтярь.

Фото: commons.wikimedia.org by Arthur Poulin, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Семья встречает рассвет на природе

"Дело заключается в том, что у нас достаточно много интересных мест. Тут вопрос в зависимости от вида туризма, от того, кто чем хочет заниматься. Если это какой-то вариант горного туризма, то появившийся сегодня Шерегеш принимает участие в соревновании с Красной поляной. Он не очень известен. Однако на сегодня это один из интереснейших уголков, которые можно было бы посетить", — отметила специалист.

Она подчеркнула, что сегодня большим интересом пользуется Алтай и Алтайский край. Это недооцененные курорты. Также очень интересен, например, Сахалин. Однако в связи с отсутствием туда чартеров и достаточно дорогими билетами многие их не могут посетить.

По словам специалиста, в период новогодних праздников интерес у людей к туризму увеличивается. Недооцененными могут являться те края и области, которые мало информируют туристов о своих объектах, показе или о своих мероприятиях.

"Я бы назвала все города Золотого кольца, которые в основной своей массе все-таки малопосещаемы. Вариант второго кольца, которое Серебряное кольцо, которое, к сожалению, тоже мало посещается. Историческая составляющая, может быть, это будет какая-то игровая составляющая, может быть, это какие-то соревнования семьи, может быть, это катание на лошадях или собаках, которое где-то присутствует, включая, например, не только отдаленные районы нашей страны, но и Подмосковье", — добавила эксперт.

Уточнения

Сахали́н — остров у восточного побережья Азии. Вместе с Курильскими островами целиком входит в состав Сахалинской области. Крупнейший остров России.

