Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специалисты советуют прекратить использовать микроволновку, и вот почему
Снегопады и лавины — в Абхазии Рицинский парк закрыт для посещения
Как избежать повреждений при вождении по неровным дорогам
Идеальный рецепт тыквенного сока с апельсином для зимы
Эти привычки приводят к деменции: как спасти мозг
Семья из Огайо нашла на ёлке сюрприз из сотен богомолов
Сати Казанова с гордостью показала итальянский паспорт маленькой дочери
Семь идеальных цветов лака для ногтей, чтобы создать элегантный летний педикюр
Губерниев сообщил, что гребцы, пловцы и борцы из России возвращаются на мировую арену

Горнолыжные курорты мира — где организовать незабываемый отпуск

1:32
Туризм

От потрясающих горных пейзажей до уютных отелей и развлечений после лыжных спусков — отдых в одиночку на горнолыжных курортах может стать настоящим открытием.

Сноубордисты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сноубордисты

Курорт Ski Gathering (Франция) идеально подходит для лыжников с любым уровнем подготовки и бюджетом. В отеле есть номера для разных возрастных категорий, а также варианты проживания от четырех до пяти ночей. Гостей ждут приветственные напитки, общие ужины и возможность совершенствовать навыки в группах. В отеле работает оздоровительный центр с бассейном и гидромассажной ванной под открытым небом с великолепным видом на горы.

Компания Friendship Travel (Франция) предлагает поездки для тех, кто путешествует в одиночку. В программу включены уроки катания на лыжах в небольших группах и возможность разделить номер с другими гостями. Отель находится рядом с канатной дорогой Le Diable и трассами длиной более 200 км. Гостям предлагаются общие ужины и приятная атмосфера для новых знакомств.

Курорт Seefeld (Австрия), расположенный на высокогорном плато, подходит не только для катания на лыжах, но и для прогулок на снегоступах и коньках. Курорт Alpenpark располагает спа-зоной только для взрослых с панорамной комнатой отдыха, где можно расслабиться после активного дня. Отличный вариант для семей с детьми или одиночных путешественников, передает The Guardian.

 

Уточнения

Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Погребняк устроила фотосессию с четырьмя сыновьями у необычной ёлки
Шоу-бизнес
Погребняк устроила фотосессию с четырьмя сыновьями у необычной ёлки Аудио 
Напиток, который защитит печень в Новый год
Еда и рецепты
Напиток, который защитит печень в Новый год Аудио 
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Экономика и бизнес
Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории Аудио 
Популярное
Напиток, который защитит печень в Новый год

Томатный сок помогает защитить печень от нагрузки во время праздников благодаря антиоксиданту ликопину.

Напиток, который защитит печень в Новый год
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Шампанское или водка: что безопаснее для здоровья на праздничном столе
Поклонники не узнали постаревших Марину Анисину и Никиту Джигурду
Зловещая ёлка Филиппа Киркорова обошлась ему в круглую сумму
Пятитонник ГАЗ-44. Плавающая грузовая машина родом из СССР Дмитрий Плотников Трамп разваливает либеральную Канаду. Проукраинская вице-премьер Фриланд ушла в отставку Любовь Степушова Динозавры эволюционировали в кротов, согласно новой научной гипотезе Игорь Буккер
Уникальный сорт картофеля: урожай до 12 кг с куста без окучивания
The Daily Reckoning: Россия лишает Францию доступа к стратегически важному сырью
Как легко размягчить капустные листья для голубцов
Как легко размягчить капустные листья для голубцов
Последние материалы
Эти привычки приводят к деменции: как спасти мозг
Семья из Огайо нашла на ёлке сюрприз из сотен богомолов
Сати Казанова с гордостью показала итальянский паспорт маленькой дочери
Семь идеальных цветов лака для ногтей, чтобы создать элегантный летний педикюр
18 декабря: план Барбаросса, арабская весна и День мигранта
Губерниев сообщил, что гребцы, пловцы и борцы из России возвращаются на мировую арену
Как улучшить традиционный рецепт картофельной бабки
Горнолыжные курорты мира — где организовать незабываемый отпуск
Светодиоды в фарах: чем грозит нарушение закона
Что стоит за мировым титулом Дарьи Мануйленковой: секреты, которые не видны глазу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.