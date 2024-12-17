Горнолыжные курорты мира — где организовать незабываемый отпуск

1:32 Your browser does not support the audio element. Туризм

От потрясающих горных пейзажей до уютных отелей и развлечений после лыжных спусков — отдых в одиночку на горнолыжных курортах может стать настоящим открытием.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Сноубордисты

Курорт Ski Gathering (Франция) идеально подходит для лыжников с любым уровнем подготовки и бюджетом. В отеле есть номера для разных возрастных категорий, а также варианты проживания от четырех до пяти ночей. Гостей ждут приветственные напитки, общие ужины и возможность совершенствовать навыки в группах. В отеле работает оздоровительный центр с бассейном и гидромассажной ванной под открытым небом с великолепным видом на горы.

Компания Friendship Travel (Франция) предлагает поездки для тех, кто путешествует в одиночку. В программу включены уроки катания на лыжах в небольших группах и возможность разделить номер с другими гостями. Отель находится рядом с канатной дорогой Le Diable и трассами длиной более 200 км. Гостям предлагаются общие ужины и приятная атмосфера для новых знакомств.

Курорт Seefeld (Австрия), расположенный на высокогорном плато, подходит не только для катания на лыжах, но и для прогулок на снегоступах и коньках. Курорт Alpenpark располагает спа-зоной только для взрослых с панорамной комнатой отдыха, где можно расслабиться после активного дня. Отличный вариант для семей с детьми или одиночных путешественников, передает The Guardian.

Уточнения

Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.



Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.



