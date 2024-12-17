Российский путешественник посетил столовую в польской деревне и поделился своими впечатлениями в блоге TrueStory Travel на платформе "Дзен".
Блогера удивило, что многие местные жители приходили в столовую, чтобы взять еду навынос. Он признался, что привык к тому, что в сельской местности люди готовят дома сами.
"Это в городе мы можем заказывать еду с доставкой на дом, а вот у сельских жителей всегда полон холодильник своих продуктов. Ну да ладно, нам поляков не понять!" — отметил автор.
Кроме того, путешественник обратил внимание на то, что посетители столовой нередко заказывали пиво, даже если приехали на машине. Позже он узнал, что в Польше допустимая норма содержания алкоголя в крови водителя составляет 0,2 промилле — это примерно пол-литровая кружка пива.
По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.
Столо́вая — предприятие общественного питания.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.