Еда навынос в деревне и пиво за рулём — турист удивился привычкам поляков

0:56 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник посетил столовую в польской деревне и поделился своими впечатлениями в блоге TrueStory Travel на платформе "Дзен".

Фото: unsplash.com by Брук Ларк, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Правильный завтрак

Блогера удивило, что многие местные жители приходили в столовую, чтобы взять еду навынос. Он признался, что привык к тому, что в сельской местности люди готовят дома сами.

"Это в городе мы можем заказывать еду с доставкой на дом, а вот у сельских жителей всегда полон холодильник своих продуктов. Ну да ладно, нам поляков не понять!" — отметил автор.

Кроме того, путешественник обратил внимание на то, что посетители столовой нередко заказывали пиво, даже если приехали на машине. Позже он узнал, что в Польше допустимая норма содержания алкоголя в крови водителя составляет 0,2 промилле — это примерно пол-литровая кружка пива.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.





Столо́вая — предприятие общественного питания.

