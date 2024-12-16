Шаурма на её исторической родине разочаровала тревел-блогера из России

1:03 Your browser does not support the audio element. Туризм

Блогер и путешественник Руслан Хосроев попробовал шаурму в Ливане, но остался разочарован, заявив, что в России она вкуснее.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шаурма

Хосроев отметил, что Ливан считается исторической родиной шаурмы, а в Бейруте это блюдо можно найти практически на каждом углу. Однако его ожидания не оправдались.

"Я возлагал на ливанскую шаурму большие надежды, но они рухнули после первого же похода в местное кафе. Не знаю, может быть у них какой-то особый рецепт, но она оказалась очень сухой и пресной. Внутри было мало мяса и овощей", — рассказал путешественник.

По словам блогера, он неоднократно пытался найти вкусную шаурму в Ливане, но все попытки оказались безуспешными, передает "Рамблер".

"С уверенностью могу сказать, что в России ее готовят гораздо лучше. Всем рекомендую попробовать ее в Перми, Владикавказе и Волгограде. А еще классную шаурму можно поесть в Тбилиси", — подчеркнул Хосроев.

Уточнения

Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря.



Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما‎ — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй. Употребляется без использования столовых приборов.

