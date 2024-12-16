Российский путешественник рассказал о своем опыте жизни в тундре у ненецкой семьи, где познакомился с местными брачными традициями.
Историей он поделился в своем блоге TravelManiac на платформе "Дзен".
Тревел-блогер был удивлен строгостью обычаев оленеводов, сравнив их с кавказскими. Глава семьи Виктор поведал, что познакомился с женой Людмилой на празднике Дня оленевода. Сватовство потребовало от него целого года ожидания, так как девушка была слишком молода для замужества.
Сватовство у ненцев — серьезный процесс, который включает обсуждение калыма. Калым, обычно состоящий из оленей, символизирует состоятельность жениха и гарантирует родителям невесты уверенность в ее будущем. Переговоры о количестве животных могут длиться часами, так как каждая сторона старается защитить свои интересы.
Будущая невеста приносит с собой ягушку — женскую одежду из оленьих шкур, сшитую вручную, которая подтверждает её навыки в качестве хозяйки. Родители девушки дарят молодоженам покрытия для чума — традиционного жилища.
Свадебное торжество проходит зимой в стойбище невесты, а официальную регистрацию брака откладывают до лета, когда семьи кочуют ближе к поселкам.
Автор отметил, что раньше День оленевода был единственным шансом для молодых людей познакомиться, но сегодня ситуация изменилась: молодёжь общается в школах-интернатах и использует современные технологии, включая сайты знакомств.
Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.
Калы́м или калын — плата; выкуп, уплачивавшийся первоначально роду, позднее — родителям или родственникам невесты; разновидность калыма — отработка за невесту.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.