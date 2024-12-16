Свадьба в тундре глазами туриста — российский блогер рассказал о традициях ненцев

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник рассказал о своем опыте жизни в тундре у ненецкой семьи, где познакомился с местными брачными традициями.

Фото: commons.wikimedia.org by artemtation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обручальные кольца

Историей он поделился в своем блоге TravelManiac на платформе "Дзен".

Тревел-блогер был удивлен строгостью обычаев оленеводов, сравнив их с кавказскими. Глава семьи Виктор поведал, что познакомился с женой Людмилой на празднике Дня оленевода. Сватовство потребовало от него целого года ожидания, так как девушка была слишком молода для замужества.

Сватовство у ненцев — серьезный процесс, который включает обсуждение калыма. Калым, обычно состоящий из оленей, символизирует состоятельность жениха и гарантирует родителям невесты уверенность в ее будущем. Переговоры о количестве животных могут длиться часами, так как каждая сторона старается защитить свои интересы.

Будущая невеста приносит с собой ягушку — женскую одежду из оленьих шкур, сшитую вручную, которая подтверждает её навыки в качестве хозяйки. Родители девушки дарят молодоженам покрытия для чума — традиционного жилища.

Свадебное торжество проходит зимой в стойбище невесты, а официальную регистрацию брака откладывают до лета, когда семьи кочуют ближе к поселкам.

Автор отметил, что раньше День оленевода был единственным шансом для молодых людей познакомиться, но сегодня ситуация изменилась: молодёжь общается в школах-интернатах и использует современные технологии, включая сайты знакомств.

Уточнения

Сва́дьба сва́дебный обря́д, свадебный ритуал — один из семейных обрядов (ритуалов), оформляющий вступление в брак.



Калы́м или калын — плата; выкуп, уплачивавшийся первоначально роду, позднее — родителям или родственникам невесты; разновидность калыма — отработка за невесту.

