Праздничное настроение по разумной цене — названы самые доступные рождественские ярмарки Европы

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Туризм

Эксперты Post Office Travel Money провели исследование и определили самые доступные европейские города для посещения рождественских ярмарок.

Новогодняя ёлка
Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Новогодняя ёлка

Анализ включал средние расходы на проживание в отелях и питание во время сезона ярмарок.

Самым бюджетным направлением оказалась Братислава. Второе место занял Вильнюс, а третье — Рига. В пятёрку лидеров также вошли Гданьск и Прага.

Помимо этого, в десятку самых экономичных городов попали Будапешт, Загреб, Краков, Стокгольм и Таллин, сообщает "Туристер".

Напомним, рождественские ярмарки традиционно открываются в ноябре и предоставляют туристам отличную возможность познакомиться с местной культурой, кухней и приобрести уникальные сувениры.

Уточнения

Я́рмарка Ярмонка (от пол. jarmark, что от ср.-в.-нем. Jahrmarkt — ежегодный торг) — регулярные празднично-образовательно-деловые события года, торжища широкого значения, организуемые в традиционно определённом месте.
 

Рождество́ Христо́во — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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