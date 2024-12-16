Праздничное настроение по разумной цене — названы самые доступные рождественские ярмарки Европы

Эксперты Post Office Travel Money провели исследование и определили самые доступные европейские города для посещения рождественских ярмарок.
Анализ включал средние расходы на проживание в отелях и питание во время сезона ярмарок.
Самым бюджетным направлением оказалась Братислава. Второе место занял Вильнюс, а третье — Рига. В пятёрку лидеров также вошли Гданьск и Прага.
Помимо этого, в десятку самых экономичных городов попали Будапешт, Загреб, Краков, Стокгольм и Таллин, сообщает "Туристер".
Напомним, рождественские ярмарки традиционно открываются в ноябре и предоставляют туристам отличную возможность познакомиться с местной культурой, кухней и приобрести уникальные сувениры.
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