Киберподразделение на Бали — как нарушителей визового режима вычисляют через соцсети

0:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Бали миграционная служба создала специальное киберподразделение для выявления нарушителей иммиграционного законодательства среди иностранных граждан.

Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бали

Основной инструмент работы — мониторинг социальной активности туристов в интернете, сообщает Antara.

Сотрудники подразделения активно отслеживают иностранцев, которые пытаются нелегально подработать на острове, предлагая услуги гидов, переводчиков и прочие сервисы через соцсети. Туристов, замеченных в нарушении визового режима и злоупотреблении гостеприимством, депортируют из страны. По данным миграционной службы, с января по октябрь 2024 года из Индонезии было депортировано 159 человек, из которых 29 — граждане России.

Россияне могут получить 30-дневную визу по прибытии в аэропорту, а затем продлить её ещё на 30 дней в иммиграционном офисе.

Уточнения

Ба́ли (балийск. ᬩᬮᬶ Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии.



Социа́льная сеть (сокр соцсеть, SNS от social networking service) — онлайн-платформа, используемая для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, которые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (музыка, фильмы) и работы.

