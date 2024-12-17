Какие документы потребуются для заселения в отели в 2025 году

1:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

С 1 июля 2025 года россияне смогут заселяться в гостиницы, предъявляя водительское удостоверение, военный билет или заграничный паспорт. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гостиница

"Президент поручил обеспечить возможность заселения по водительским правам с 1 июля 2025 года. Для этого в первом полугодии 2024 года правительство должно утвердить изменения в правила предоставления гостиничных услуг. Закон о заселении по военному билету уже принят Госдумой, и в следующем году мы внесём соответствующие поправки", — отметил Вахруков.

Поручение президента о внедрении новых правил заселения в отели было дано в июле 2024 года. Помимо водительских прав и военного билета, россияне смогут использовать для заселения заграничный паспорт. Также планируется разрешить предоставление документов в электронном виде через портал госуслуг.

Эта инициатива, предложенная Минэкономразвития, направлена на упрощение процедур регистрации в гостиницах и расширение возможностей для россиян при заселении.