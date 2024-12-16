Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рынок живых ёлок в России от плантаций до праздничного украшения — как он работает
Как защитить яблоню от вредителей: эффективный лайфхак
Пять несложных шагов к густым и плотным волосам зимой
Как обработать садовые культуры мочевиной на зиму
Разговор с инспектором ГИБДД: главные правила для водителей
Как выбрать рыбу для новогоднего стола, чтобы она была вкусной и полезной
Эквивалент кожи RegSkin: новая технология для заживления ран
Врач раскрыла, почему у мужчин целлюлит встречается очень редко
Басков объяснил, почему не стал фотографироваться с Путиным

Рестораны Турции вводят минимальный счёт для туристов

0:44
Туризм

В популярных туристических местах Турции, включая Стамбул, рестораны начали вводить минимальный порог оплаты для посетителей.

Обед
Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Обед

Даже если гость заказал только чашку чая или стакан воды, ему могут выставить счет на сумму 1500 турецких лир (примерно 4 400 рублей).

Юристы утверждают, что такие действия нарушают права потребителей и влекут за собой штрафы. Однако многие заведения продолжают практиковать подобные схемы, сообщает Russian Türkiye.

Туристам, которые оказались в такой ситуации, эксперты советуют сохранять чеки и фиксировать факт нарушения, чтобы затем подать жалобу в Министерство торговли Турции.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Садоводство, цветоводство
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами Аудио 
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Российский шоу-бизнес
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей Аудио 
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
Еда и рецепты
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Крылатая ракета Taurus. Чем грозят России потомки Третьего рейха Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом
Последние материалы
Как защитить яблоню от вредителей: эффективный лайфхак
Пять несложных шагов к густым и плотным волосам зимой
Рестораны Турции вводят минимальный счёт для туристов
В США прокомментировали первую за 30 лет покупку новых танков Тайванем
Как обработать садовые культуры мочевиной на зиму
Как выбрать рыбу для новогоднего стола, чтобы она была вкусной и полезной
Разговор с инспектором ГИБДД: главные правила для водителей
Эквивалент кожи RegSkin: новая технология для заживления ран
Врач раскрыла, почему у мужчин целлюлит встречается очень редко
Басков объяснил, почему не стал фотографироваться с Путиным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.