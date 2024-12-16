Рестораны Турции вводят минимальный счёт для туристов

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

В популярных туристических местах Турции, включая Стамбул, рестораны начали вводить минимальный порог оплаты для посетителей.

Фото: Freepik by Designed by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обед

Даже если гость заказал только чашку чая или стакан воды, ему могут выставить счет на сумму 1500 турецких лир (примерно 4 400 рублей).

Юристы утверждают, что такие действия нарушают права потребителей и влекут за собой штрафы. Однако многие заведения продолжают практиковать подобные схемы, сообщает Russian Türkiye.

Туристам, которые оказались в такой ситуации, эксперты советуют сохранять чеки и фиксировать факт нарушения, чтобы затем подать жалобу в Министерство торговли Турции.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

