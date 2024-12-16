В популярных туристических местах Турции, включая Стамбул, рестораны начали вводить минимальный порог оплаты для посетителей.
Даже если гость заказал только чашку чая или стакан воды, ему могут выставить счет на сумму 1500 турецких лир (примерно 4 400 рублей).
Юристы утверждают, что такие действия нарушают права потребителей и влекут за собой штрафы. Однако многие заведения продолжают практиковать подобные схемы, сообщает Russian Türkiye.
Туристам, которые оказались в такой ситуации, эксперты советуют сохранять чеки и фиксировать факт нарушения, чтобы затем подать жалобу в Министерство торговли Турции.
Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.