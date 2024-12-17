Как пенсионеры выбирают транспорт и финансируют поездки на Новый год

2:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Самыми популярными направлениями для путешествий российских пенсионеров в новогодние праздники будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Об этом "Известиям" рассказали аналитики сервиса "Туту" и негосударственного пенсионного фонда "Будущее", изучившие спрос на туристические услуги среди россиян в возрасте 60+.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на прогулке

Каждый пятый пенсионер (21%), планирующий перелёты на праздники, выбрал Москву. Санкт-Петербург стал вторым по популярности направлением (11%), а Сочи занял третье место (8%). Кроме того, востребованы Минеральные Воды (5%), Калининград (4%), Екатеринбург и Тюмень (по 2%).

Среди железнодорожных направлений также лидируют Москва (26%) и Санкт-Петербург (10%). Популярны поездки в Ростов-на-Дону, Краснодар (по 3%), Симферополь, Екатеринбург и Адлер (по 2%).

Автобусные путешествия пользуются спросом у возрастных россиян как внутри страны, так и за её пределами. Поездки в Санкт-Петербург (12%) и Москву (11%) лидируют, а за ними идут Ростов-на-Дону (3%) и Великий Новгород (2%).

Также 7% билетов куплено для поездок за границу, в том числе в Минск. Михаил Парулава, руководитель направления "Автобусы" сервиса "Туту", отметил, что автобусы становятся удобной альтернативой другим видам транспорта, особенно в регионах без железнодорожного сообщения или с временно закрытыми аэропортами.

Для путешествий пенсионеры используют не только страховые пенсии, но и выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ). По данным фонда "Будущее", за девять месяцев 2024 года НПФ выплатили клиентам 81 млрд рублей по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

Наибольшие суммы получили жители Москвы (16 млрд рублей), Санкт-Петербурга (3,3 млрд рублей) и Краснодарского края (2 млрд рублей). Среди других регионов-лидеров — Самарская (1,9 млрд рублей), Свердловская (1,8 млрд рублей), Ростовская области (900 млн рублей) и Калининградская область (200 млн рублей).