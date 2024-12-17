Министерство экономического развития России предложило упростить процесс получения деловых виз для иностранных граждан.
"Будем обсуждать максимальное упрощение получения электронной визы, чтобы приехать в Россию именно с деловыми целями", — Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития.
Ранее российские власти уже расширили список стран, граждане которых могут оформить электронные визы для туристических поездок.
Теперь в перечень вошли 64 государства, включая:
Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. В русском языке слова предпринимательство и бизнес используются как синонимы, но иногда имеют разное значение.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.