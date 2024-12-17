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Бизнес без границ: как в России упрощают деловые визы

0:42
Туризм

Министерство экономического развития России предложило упростить процесс получения деловых виз для иностранных граждан.

Храм Василия Блаженного
Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1"
Храм Василия Блаженного

"Будем обсуждать максимальное упрощение получения электронной визы, чтобы приехать в Россию именно с деловыми целями", — Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития.

Ранее российские власти уже расширили список стран, граждане которых могут оформить электронные визы для туристических поездок.

Теперь в перечень вошли 64 государства, включая:

  • Барбадос
  • Бутан
  • Зимбабве
  • Иорданию 
  • Кению
  • Папуа
  • Новую Гвинею
  • Сент-Люсию
  • Тонга
  • Тринидад и Тобаго
  • Туркменистан 
  • Эсватини

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. В русском языке слова предпринимательство и бизнес используются как синонимы, но иногда имеют разное значение.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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