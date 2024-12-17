Бизнес без границ: как в России упрощают деловые визы

0:42 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министерство экономического развития России предложило упростить процесс получения деловых виз для иностранных граждан.

Фото: https://rudalle.ru/ by Нейросеть "Кандинский 3.1" Храм Василия Блаженного

"Будем обсуждать максимальное упрощение получения электронной визы, чтобы приехать в Россию именно с деловыми целями", — Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития.

Ранее российские власти уже расширили список стран, граждане которых могут оформить электронные визы для туристических поездок.

Теперь в перечень вошли 64 государства, включая:

Барбадос

Бутан

Зимбабве

Иорданию

Кению

Папуа

Новую Гвинею

Сент-Люсию

Тонга

Тринидад и Тобаго

Туркменистан

Эсватини

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли. В русском языке слова предпринимательство и бизнес используются как синонимы, но иногда имеют разное значение.



