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Туристка попыталась вернуть деньги за неудобства в бизнес-зале

1:28
Туризм

Центральный районный суд Волгограда рассмотрел иск туристки, которая пыталась вернуть часть суммы, потраченной на пребывание в бизнес-зале "Рублёв" аэропорта Шереметьево. Женщина провела там ночь из-за задержки рейса, но осталась недовольна условиями.

Аэропорт Шереметьево
Фото: commons.wikimedia.org by Foma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аэропорт Шереметьево

По словам пассажирки, отдохнуть в комнате для сна ей не удалось: она постоянно просыпалась из-за громких объявлений о рейсах и шума в коридоре. Женщина утверждала, что слышала, как кто-то дёргал за ручку её двери. Кроме того, ей не удалось принять душ, так как, по её словам, в номере не было горячей воды, пишет портал TourDom.

За несколько часов в бизнес-зале женщина заплатила 6 тысяч рублей и хотела вернуть хотя бы половину этой суммы. Однако в иск она включила также штраф, компенсацию морального вреда и судебные издержки, из-за чего общая сумма требований достигла 45 тысяч рублей.

Суд отказал в удовлетворении иска. Экспертиза показала, что уровень шума в комнатах соответствует требованиям СанПиН. Судьи также указали, что туристка могла избежать беспокойства, повесив на дверь табличку "Не беспокоить", которая была в номере. Что касается горячей воды, представители бизнес-зала заявили, что сразу после жалобы туристки водоснабжение проверили, и оно работало исправно.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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