Упаковка как искусство: лучшие советы для путешественников

Эффективная упаковка багажа способна значительно улучшить впечатления от поездки, будь то короткий отпуск на выходные или многонедельное путешествие.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Искусство организации вещей — от одежды до туалетных принадлежностей — не только экономит время, но и уменьшает стресс. Советы по тому, как упаковать чемодан как профессионал, предлагает рекомендации.

Учитывайте вид транспорта

Эксперт советует начать с анализа способа передвижения. То, как вы упаковываете вещи, зависит от вида транспорта.

Если это автомобиль или ручная кладь в самолёте, эксперт допускает некоторую переполненность сумки, так как авиакомпании обычно не взвешивают ручной багаж.

Ограничения по весу багажа

Если в поездке приходится сдавать багаж, важно помнить о весовых ограничениях. Обычно эксперты советуют использовать лёгкий чемодан весом около 5 кг и проверять итоговый вес с помощью ручных весов.

С учётом обуви и туалетных принадлежностей, багаж обычно весит около 21 кг , что оставляет небольшой запас для покупок.

Складывать или сворачивать?

По словам эксперта, существенной разницы между этими методами нет — выбирайте то, что вам удобнее. Повседневную одежду можно складывать, а деликатные вещи — сворачивать, чтобы избежать складок.

Используйте каждый сантиметр пространства

Для экономии места можно заполнять обувь носками или футболками. Каждую вещь нужно упаковывать как можно плотнее, чтобы использовать все доступное пространство.

Упаковочные кубики — ваш новый друг

Для упорядоченности вещей эксперт советует упаковочные кубики, которые помогают разделить одежду и ускоряют процесс распаковки.

Пакуйте одежду с планом

Перед поездкой полезно заранее спланировать наряды. Эксперт советует составить список, учитывая, что некоторые вещи могут не понадобиться.

Высококачественные контейнеры для косметики облегчают транспортировку жидкостей. Кроме того, дорожный отпариватель поможет справиться с неизбежными складками на одежде.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).

