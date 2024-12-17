Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От обесцвеченных до кустистых: главные тренды бровей наступающего года
Как легко размягчить капустные листья для голубцов
Чем опасны даже лёгкие переохлаждения: cкрытые угрозы холода
Как справиться с привычкой собаки грызть поводок
Генетики открыли механизм, позволяющий бактериям противостоять радиации
Арбитражный суд Новосибирской области арестовал счета и имущество ООО Белая Сфера-Констракшн
Посадите эти растения рядом с баклажанами, чтобы предотвратить появление колорадского жука
Рекордный кастинг: на главные роли в новом Гарри Поттере претендуют 32 тысячи детей
Скамейки, площадки и кинотеатры: москвичи рассказали, как должны использоваться крыши их домов

Упаковка как искусство: лучшие советы для путешественников

Туризм

Эффективная упаковка багажа способна значительно улучшить впечатления от поездки, будь то короткий отпуск на выходные или многонедельное путешествие.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Искусство организации вещей — от одежды до туалетных принадлежностей — не только экономит время, но и уменьшает стресс. Советы по тому, как упаковать чемодан как профессионал, предлагает рекомендации.

Учитывайте вид транспорта

Эксперт советует начать с анализа способа передвижения. То, как вы упаковываете вещи, зависит от вида транспорта.

Если это автомобиль или ручная кладь в самолёте, эксперт допускает некоторую переполненность сумки, так как авиакомпании обычно не взвешивают ручной багаж.

Ограничения по весу багажа

Если в поездке приходится сдавать багаж, важно помнить о весовых ограничениях. Обычно эксперты советуют использовать лёгкий чемодан весом около 5 кг и проверять итоговый вес с помощью ручных весов.

С учётом обуви и туалетных принадлежностей, багаж обычно весит около 21 кг , что оставляет небольшой запас для покупок. 

Складывать или сворачивать?

По словам эксперта, существенной разницы между этими методами нет — выбирайте то, что вам удобнее. Повседневную одежду можно складывать, а деликатные вещи — сворачивать, чтобы избежать складок.

Используйте каждый сантиметр пространства

Для экономии места можно заполнять обувь носками или футболками. Каждую вещь нужно упаковывать как можно плотнее, чтобы использовать все доступное пространство.

Упаковочные кубики — ваш новый друг

Для упорядоченности вещей эксперт советует упаковочные кубики, которые помогают разделить одежду и ускоряют процесс распаковки.

Пакуйте одежду с планом

Перед поездкой полезно заранее спланировать наряды. Эксперт советует составить список, учитывая, что некоторые вещи могут не понадобиться.

Высококачественные контейнеры для косметики облегчают транспортировку жидкостей. Кроме того, дорожный отпариватель поможет справиться с неизбежными складками на одежде.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) - вещи, которые берет с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь). 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Змея 2025 года: что нельзя есть за праздничным столом
Еда и рецепты
Змея 2025 года: что нельзя есть за праздничным столом Аудио 
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать
Авто
Мифы о прогреве двигателя в зимний период, которые стоит развенчать Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Медведь, Белый лебедь и Бэкфайр. Стратегическая авиация России на страже страны Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Как справиться с привычкой собаки грызть поводок
Генетики открыли механизм, позволяющий бактериям противостоять радиации
Арбитражный суд Новосибирской области арестовал счета и имущество ООО Белая Сфера-Констракшн
Посадите эти растения рядом с баклажанами, чтобы предотвратить появление колорадского жука
Рекордный кастинг: на главные роли в новом Гарри Поттере претендуют 32 тысячи детей
Скамейки, площадки и кинотеатры: москвичи рассказали, как должны использоваться крыши их домов
Онлайн-фитнес: спасение или провал? Узнайте плюсы и минусы таких тренировок
Упаковка как искусство: лучшие советы для путешественников
Ядовитые водоросли стали причиной гибели слонов
Почему в замороженных ягодах больше витамина С, чем в свежих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.