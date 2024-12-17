Все больше европейцев выбирают жизнь за границей после выхода на пенсию. Причины варьируются от стремления сократить расходы до желания сменить обстановку, но одно остается неизменным: популярность этой тенденции растет.
С 2008 года количество пенсионеров, получающих социальные выплаты за границей, увеличилось вдвое, достигнув 760 тысяч человек в 2022 году.
Среди популярных направлений — Европа, Юго-Восточная Азия и, особенно, Таиланд.
Таиланд признан лучшим направлением для пенсионеров в Юго-Восточной Азии по версии компании GCS. В общемировом рейтинге страна занимает 16-е место, а по экономическим параметрам — второе.
Эксперты сравнили расходы в Бангкоке и Москве и пришли к выводу, что жизнь в последней дороже на 149%. Например, аренда квартиры с одной спальней в Бангкоке обходится в среднем в 615 долларов, что значительно ниже европейских цен.
Значительным плюсом Таиланда является доступное и качественное здравоохранение. Здесь находится 62 больницы, аккредитованные JCI, что делает страну лидером региона в области медицинского обслуживания.
Многие процедуры, такие как МРТ, протезирование суставов и стоматология, стоят в разы дешевле, чем в западных странах. Для оформления пенсионной визы O-A для людей старше 50 лет необходимо медицинское страхование с покрытием не менее 100 000 долларов.
Экономическая привлекательность Таиланда также заключается в выгодном налоговом режиме. Доходы из-за рубежа не облагаются налогом, если не переводятся в страну в том же году.
Сочетание низкой стоимости жизни, приятного климата, доступной медицины и богатой культуры делает Таиланд идеальным местом для пенсионеров.
Однако есть и недостатки. В стране отмечен низкий уровень владения английским языком (101-е место в рейтинге EF), а в категории "принятие мигрантов" страна получила средние оценки. В глобальном индексе мира Таиланд занимает 92-е место.
Единственной другой страной Юго-Восточной Азии в рейтинге лучших направлений для пенсионеров стала Малайзия, которая также получила высокие оценки за доступность жизни и качество медицины.
Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, Часть тай (по-тайски — ไทย) в названии страны означает «свобода», ланд — «страна».
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.