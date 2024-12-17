Как жить на пенсии в Таиланде и тратить в 2 раза меньше

2:33 Your browser does not support the audio element. Туризм

Все больше европейцев выбирают жизнь за границей после выхода на пенсию. Причины варьируются от стремления сократить расходы до желания сменить обстановку, но одно остается неизменным: популярность этой тенденции растет.

Фото: www.flickr.com by KX Studio from Shanghai, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паган

С 2008 года количество пенсионеров, получающих социальные выплаты за границей, увеличилось вдвое, достигнув 760 тысяч человек в 2022 году.

Среди популярных направлений — Европа, Юго-Восточная Азия и, особенно, Таиланд.

Таиланд признан лучшим направлением для пенсионеров в Юго-Восточной Азии по версии компании GCS. В общемировом рейтинге страна занимает 16-е место, а по экономическим параметрам — второе.

Эксперты сравнили расходы в Бангкоке и Москве и пришли к выводу, что жизнь в последней дороже на 149%. Например, аренда квартиры с одной спальней в Бангкоке обходится в среднем в 615 долларов, что значительно ниже европейских цен.

Значительным плюсом Таиланда является доступное и качественное здравоохранение. Здесь находится 62 больницы, аккредитованные JCI, что делает страну лидером региона в области медицинского обслуживания.

Многие процедуры, такие как МРТ, протезирование суставов и стоматология, стоят в разы дешевле, чем в западных странах. Для оформления пенсионной визы O-A для людей старше 50 лет необходимо медицинское страхование с покрытием не менее 100 000 долларов.

Экономическая привлекательность Таиланда также заключается в выгодном налоговом режиме. Доходы из-за рубежа не облагаются налогом, если не переводятся в страну в том же году.

Сочетание низкой стоимости жизни, приятного климата, доступной медицины и богатой культуры делает Таиланд идеальным местом для пенсионеров.

Однако есть и недостатки. В стране отмечен низкий уровень владения английским языком (101-е место в рейтинге EF), а в категории "принятие мигрантов" страна получила средние оценки. В глобальном индексе мира Таиланд занимает 92-е место.

Единственной другой страной Юго-Восточной Азии в рейтинге лучших направлений для пенсионеров стала Малайзия, которая также получила высокие оценки за доступность жизни и качество медицины.

Уточнения

Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย ), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка. До 1939 года и в 1945—1949 годах страна была известна как Сиа́м. Столица — Бангкок; государственный язык — тайский, Часть тай (по-тайски — ไทย) в названии страны означает «свобода», ланд — «страна».



