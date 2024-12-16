Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему нельзя поливать лобовое стекло кипятком зимой
Социальные карты снова на повестке — что об этом думают эксперты
Шапопайство со стороны капитанов: Эколог высказался о потерпевших крушение танкерах «Волгонефть»
Опытные садоводы раскрыли, зачем нужна зимняя обрезка кустарников
Кремль отказался комментировать данные о гибели бойцов КНДР в Курской области
Почему зимняя обрезка кустарников так важна для их здоровья
Почему кошка лижет вас? Это больше, чем просто привычка
Упрощаем вашу жизнь: как создать оригинальные бирки для рассады
Оригинальные идеи создания бирок для рассады

6 самых бюджетных направления отдыха в России на новогодние каникулы

1:06
Туризм

Сервис бронирований отелей МТС Travel выяснил, где в России для туристов ещё остались доступные варианты туристического жилья на новогодние каникулы.

Байкал
Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Байкал

Самый бюджетный вариант — это Иркутск, проживание здесь стоит в среднем 4300 рублей в сутки. На втором месте — Вологда (4900 рублей) и на третьем — Смоленск (5000 рублей).

Иркутск знаменит тем, что рядом находится озеро Байкал, где можно покататься на коньках и санках, заняться зимней рыбалкой и посетить горнолыжные курорты. Вологда — это новогодняя столица Русского Севера, со своим необычным колоритом, ну а в Смоленске очень много дворянских усадеб, которыми можно любоваться даже зимой.

Ещё бюджетные направления — это Ессентуки (6400 рублей), Пятигорск (6500 рублей) и Тюмень (5800 рублей). В этих городах можно отлично провести время и не только отдохнуть, но и оздоровиться в термальных источниках.

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.

Во́логда — город в России, административный, культурный, транспортный и научный центр Вологодской области, центр Вологодского муниципального округа, в который не входит, обладая статусом города областного значения и образуя городской округ город Вологда.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Красота и стиль
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Еда и рецепты
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг Аудио 
Популярное
Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке

Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.

Сенсация в мире здорового питания: учёные нашли замену гречке
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Не торопитесь варить макароны: что нужно сделать в первую очередь
Участники популярной группы готовы воссоединиться на новогодние праздники за 20 млн рублей
Умный торт: вы просто выливаете тесто в форму, и оно превращается в духовке в трёхслойный десерт
Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск Любовь Степушова Иностранные туристы на Новый год приезжают в Россию, отели Москвы и Петербурга забронированы ещё с осени Игорь Буккер
Руки и плечи поразят окружающих: 3 лайфхака, чтобы научиться много раз отжиматься
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Откуда на самом деле появляются тараканы в вашем доме и как от них навсегда избавиться
Последние материалы
Тревожность, плохое настроение и даже депрессия: чем нам грозит дефицит магния
Новый глава Курской области отчитал чиновников. Он призвал их надеть погоны
Как сохранить лук-севок в квартире до весны
Как почистить трубы без химии и больших затрат
Екатерина Андреева резко отреагировала на сравнение её с Волочковой
Когда на Земле будут видны затмения Луны и Солнца
В Польше считают, что ЕС не хочет повышать пошлины на российские удобрения
6 самых бюджетных направления отдыха в России на новогодние каникулы
Картофель из семян — эта простая инструкция поможет обновить сорт
Эффективное похудение: почему аквафитнес работает лучше диет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.