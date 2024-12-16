6 самых бюджетных направления отдыха в России на новогодние каникулы

1:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сервис бронирований отелей МТС Travel выяснил, где в России для туристов ещё остались доступные варианты туристического жилья на новогодние каникулы.

Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Байкал

Самый бюджетный вариант — это Иркутск, проживание здесь стоит в среднем 4300 рублей в сутки. На втором месте — Вологда (4900 рублей) и на третьем — Смоленск (5000 рублей).

Иркутск знаменит тем, что рядом находится озеро Байкал, где можно покататься на коньках и санках, заняться зимней рыбалкой и посетить горнолыжные курорты. Вологда — это новогодняя столица Русского Севера, со своим необычным колоритом, ну а в Смоленске очень много дворянских усадеб, которыми можно любоваться даже зимой.

Ещё бюджетные направления — это Ессентуки (6400 рублей), Пятигорск (6500 рублей) и Тюмень (5800 рублей). В этих городах можно отлично провести время и не только отдохнуть, но и оздоровиться в термальных источниках.

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.



Во́логда — город в России, административный, культурный, транспортный и научный центр Вологодской области, центр Вологодского муниципального округа, в который не входит, обладая статусом города областного значения и образуя городской округ город Вологда.

