Туризм угрожает самому изолированному племени мира

2:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

На небольшом и удалённом острове Северный Сентинел, затерянном в Индийском океане, живёт одно из самых загадочных племён на планете.

Фото: flickr.com by LuxTonnerre, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Острова

Сентинельцы категорически отказываются общаться с внешним миром и атакуют любого, кто пытается приблизиться к их дому.

Правительство Индии строго запретило посещение острова, чтобы защитить его обитателей и предотвратить любые конфликты. Подходить ближе, чем на три мили к берегу, запрещено законом.

Сентинельцы, живущие в густых лесах острова, известны своей агрессивной реакцией на посторонних.

В 2006 году два рыбака случайно оказались на берегу острова и были убиты местными жителями. Даже вертолёты индийской Береговой охраны, пролетающие вблизи, встречают стрелами и камнями.

О племени известно крайне мало. По оценкам, его численность составляет от 50 до 100 человек. Антропологи утверждают, что это одно из самых изолированных сообществ на Земле, ведущее своё существование более 60 000 лет.

Северный Сентинель считается местом с высокой степенью опасности для чужаков, но ещё большей угрозе подвергаются сами аборигены.

Представители организации Survival International предупреждают, что племя может вымереть из-за отсутствия иммунитета к современным болезням, включая обычный грипп.

Кроме того, незаконная рыбная ловля и желание исследовать останки затонувших кораблей угрожают изоляции сентинельцев.

Туризм на соседних Андаманских и Никобарских островах вызывает дополнительную тревогу, так как поток людей приближает их к закрытому острову.

"История уже показала, как уязвимы изолированные племена, — говорит Стивен Корри, директор Survival International.

Великие андаманские племена практически исчезли из-за болезней, которые принесли британцы в XIX веке.

Чтобы не допустить такой же трагедии с сентинельцами, власти должны строго контролировать доступ к острову.

Уточнения

Сентине́льцы — один из андаманских коренных народов, проживающих на Андаманских островах Бенгальского залива. Известны своим энергичным сопротивлением любым попыткам контакта со стороны людей извне. Неизвестно, умеют ли они добывать огонь, но огнём они пользуются, у них существует замысловатая процедура хранения тлеющих головёшек и горящих углей в глиняных сосудах.

