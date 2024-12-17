Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыт секрет похудения без изнуряющих тренировок
Посадка на Луну остаётся вызовом для инженеров
Что происходит с машинами, которые никто не купил
С какими проблемами вы столкнётесь, если будете класть слишком много белья в стиральную машину
От обесцвеченных до кустистых: главные тренды бровей наступающего года
Как легко размягчить капустные листья для голубцов
Чем опасны даже лёгкие переохлаждения: cкрытые угрозы холода
Как справиться с привычкой собаки грызть поводок
Генетики открыли механизм, позволяющий бактериям противостоять радиации

Туризм угрожает самому изолированному племени мира

2:09
Туризм

На небольшом и удалённом острове Северный Сентинел, затерянном в Индийском океане, живёт одно из самых загадочных племён на планете.

Острова
Фото: flickr.com by LuxTonnerre, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Острова

Сентинельцы категорически отказываются общаться с внешним миром и атакуют любого, кто пытается приблизиться к их дому.

Правительство Индии строго запретило посещение острова, чтобы защитить его обитателей и предотвратить любые конфликты. Подходить ближе, чем на три мили к берегу, запрещено законом.

Сентинельцы, живущие в густых лесах острова, известны своей агрессивной реакцией на посторонних.

В 2006 году два рыбака случайно оказались на берегу острова и были убиты местными жителями. Даже вертолёты индийской Береговой охраны, пролетающие вблизи, встречают стрелами и камнями.

О племени известно крайне мало. По оценкам, его численность составляет от 50 до 100 человек. Антропологи утверждают, что это одно из самых изолированных сообществ на Земле, ведущее своё существование более 60 000 лет.

Северный Сентинель считается местом с высокой степенью опасности для чужаков, но ещё большей угрозе подвергаются сами аборигены.

Представители организации Survival International предупреждают, что племя может вымереть из-за отсутствия иммунитета к современным болезням, включая обычный грипп.

Кроме того, незаконная рыбная ловля и желание исследовать останки затонувших кораблей угрожают изоляции сентинельцев.

Туризм на соседних Андаманских и Никобарских островах вызывает дополнительную тревогу, так как поток людей приближает их к закрытому острову.

"История уже показала, как уязвимы изолированные племена, — говорит Стивен Корри, директор Survival International. 

Великие андаманские племена практически исчезли из-за болезней, которые принесли британцы в XIX веке.

Чтобы не допустить такой же трагедии с сентинельцами, власти должны строго контролировать доступ к острову.

Уточнения

Сентине́льцы — один из андаманских коренных народов, проживающих на Андаманских островах Бенгальского залива. Известны своим энергичным сопротивлением любым попыткам контакта со стороны людей извне. Неизвестно, умеют ли они добывать огонь, но огнём они пользуются, у них существует замысловатая процедура хранения тлеющих головёшек и горящих углей в глиняных сосудах.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Садоводство, цветоводство
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами Аудио 
Как не испортить квашеную капусту: секреты правильной закваски
Еда и рецепты
Как не испортить квашеную капусту: секреты правильной закваски Аудио 
Напиток, который защитит печень в Новый год
Еда и рецепты
Напиток, который защитит печень в Новый год Аудио 
Популярное
Россия заключила сделку, которая стала настоящим успехом

Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.

Россия заключила одну из самых крупных нефтяных сделок в своей истории
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что будет, если посадить огурцы рядом с помидорами
Что нельзя носить с джинсами, если вы хотите выглядеть модно и элегантно?
Брэд Питт отреагировал на предложение сняться с Анджелиной Джоли за 60 миллионов долларов
Медведь, Белый лебедь и Бэкфайр. Стратегическая авиация России на страже страны Дмитрий Плотников Путин и Белоусов на коллегии минобороны: Россия выигрывает первую битву с НАТО на Украине Любовь Степушова Тревожнейший звонок: Евросоюз начинает законодательно готовиться к большой войне? Андрей Николаев
Проще некуда: гладкий и вкусный базовый крем для тортов и десертов всего из двух ингредиентов
ВСУ скоро побегут от наступающих ВС РФ на Запорожье и Днепропетровск
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Сделайте самый вкусный фарш для пельменей! Блюдо разлетится вмиг
Последние материалы
Как справиться с привычкой собаки грызть поводок
Генетики открыли механизм, позволяющий бактериям противостоять радиации
Арбитражный суд Новосибирской области арестовал счета и имущество ООО Белая Сфера-Констракшн
Посадите эти растения рядом с баклажанами, чтобы предотвратить появление колорадского жука
Рекордный кастинг: на главные роли в новом Гарри Поттере претендуют 32 тысячи детей
Скамейки, площадки и кинотеатры: москвичи рассказали, как должны использоваться крыши их домов
Онлайн-фитнес: спасение или провал? Узнайте плюсы и минусы таких тренировок
Упаковка как искусство: лучшие советы для путешественников
Ядовитые водоросли стали причиной гибели слонов
Почему в замороженных ягодах больше витамина С, чем в свежих
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.