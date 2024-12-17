В Индонезии усилили контроль за использованием туристических виз. Главное управление иммиграции создало специальное подразделение, которое анализирует аккаунты в соцсетях иностранцев, находящихся в стране. Это делается, чтобы выявить тех, кто может угрожать общественной безопасности или нарушать законы. Подобные нарушения включают не только распространение наркотиков или оказание секс-услуг, но и любую нелегальную работу.
Некоторые приезжают в Индонезию на несколько месяцев, пытаясь заработать деньги, размещая объявления в соцсетях. Например, россияне часто предлагают услуги гидов, переводчиков, фитнес-тренеров, проводят бьюти-процедуры или продают обучающие курсы.
Миграционные службы находят такие объявления и связываются с авторами под видом клиентов. В некоторых случаях для этого привлекают других иностранцев, ранее нарушивших закон и сотрудничающих с властями за определённые льготы. С помощью кибергруппы уже выдворили 10 человек, уличённых в нелегальной деятельности.
Под особым вниманием оказываются и те, кто активно делится в соцсетях своими приключениями. Например, посты о том, как катались на байках после вечеринки или кокетничали на вечерах, могут стать основанием для депортации. Вождение в нетрезвом виде и контент с сексуальным подтекстом запрещены в Индонезии.
Процедура депортации не предполагает возможности оспорить решение. Нарушителям придётся провести несколько недель в камере миграционной службы, пока идёт оформление документов на выдворение.
Недавно России удалось заключить сделку, которая стала для неё настоящим успехом, говорится в материале немецкого издания Frankfurter Rundschau.