Что грозит туристам за нарушения в Индонезии

1:45 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Индонезии усилили контроль за использованием туристических виз. Главное управление иммиграции создало специальное подразделение, которое анализирует аккаунты в соцсетях иностранцев, находящихся в стране. Это делается, чтобы выявить тех, кто может угрожать общественной безопасности или нарушать законы. Подобные нарушения включают не только распространение наркотиков или оказание секс-услуг, но и любую нелегальную работу.

Фото: Wikimedia Commons by JovanSR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ флаг Индонезии

Некоторые приезжают в Индонезию на несколько месяцев, пытаясь заработать деньги, размещая объявления в соцсетях. Например, россияне часто предлагают услуги гидов, переводчиков, фитнес-тренеров, проводят бьюти-процедуры или продают обучающие курсы.

Миграционные службы находят такие объявления и связываются с авторами под видом клиентов. В некоторых случаях для этого привлекают других иностранцев, ранее нарушивших закон и сотрудничающих с властями за определённые льготы. С помощью кибергруппы уже выдворили 10 человек, уличённых в нелегальной деятельности.

Под особым вниманием оказываются и те, кто активно делится в соцсетях своими приключениями. Например, посты о том, как катались на байках после вечеринки или кокетничали на вечерах, могут стать основанием для депортации. Вождение в нетрезвом виде и контент с сексуальным подтекстом запрещены в Индонезии.

Процедура депортации не предполагает возможности оспорить решение. Нарушителям придётся провести несколько недель в камере миграционной службы, пока идёт оформление документов на выдворение.