Перед Новым годом вырос спрос на авиабилеты в Индонезию и Китай

1:29 Your browser does not support the audio element. Туризм

Спрос на авиабилеты в Индонезию на новогодние каникулы 2024 года вырос на 75% по сравнению с прошлым годом, а в Китай — на 58%. Такие данные представил сервис "Авиасейлс".

Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бали, Индонезия

"В этом году на новогодние праздники наблюдается значительное увеличение бронирований в Индонезию (+75%), Китай (+58%), Узбекистан (+26%), Грузию (+23%), Таиланд (+19%) и ОАЭ (+18%)", — отметили эксперты.

В целом доля путешественников, решивших провести каникулы за границей, выросла на 4 процентных пункта и составила 29%. Среди самых популярных направлений лидируют Таиланд (11% от всех бронирований), Узбекистан (10%), Турция (8%) и Армения (7%). Также востребованы рейсы в ОАЭ, Казахстан, Белоруссию (по 6%) и Грузию (5%). Индонезия и Китай замыкают десятку (по 4%).

В среднем путешественники бронируют отдых на 10 дней. Однако поездки в Таиланд и Индонезию оказались более продолжительными — в среднем 17 дней. Для 12% пассажиров новогодние перелёты будут семейными, и самыми популярными направлениями для отдыха с детьми стали ОАЭ, Таиланд и Вьетнам, куда отправляется каждый пятый путешественник с ребёнком.