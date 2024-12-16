Краснодар-Керчь: новая платная дорога через Славянск-на-Кубани

0:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Федеральное правительство объявило об установлении платы за проезд по новой автодороге А-290, которая будет взиматься в течение ближайших 100 лет. Эта трасса соединяет Краснодар с Керчью через Славянск-на-Кубани и представляет собой важный инфраструктурный проект. Она обеспечит прямое сообщение между трассой М-4 "Дон" и Крымским мостом, улучшая транспортное сообщение между регионами, сообщается на сайте argumenti.ru.

Фото: rosavtodor.ru by Росавтодор, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Крымский мост

Пока остаётся неизвестным, сколько будет стоить проезд в Крым для автомобилистов. Однако ожидается, что трасса сыграет ключевую роль в развитии региональной экономики, стимулируя грузоперевозки и туризм. Проект направлен на повышение доступности Крыма и поддержку бизнеса в сопредельных регионах.