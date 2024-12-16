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Россиянам назвали три самых опасных города мира для туристов

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Туризм

Эксперты назвали три наиболее опасных города мира, которые не стоит посещать россиянам. Такой рейтинг представил турагент Тариел Гажиенко.

Девушки гуляют по городу
Фото: unsplash.com by Henrique Félix, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Девушки гуляют по городу

На первом месте, по его мнению, оказался Каракас — столица Венесуэлы. Гажиенко отметил, что в данном городе наблюдается катастрофически высокий уровень преступности.

Вторую строчку в списке занимает Гавана, расположенная на Кубе. По словам эксперта, здесь грабежи и различные мошеннические схемы нередки, особенно вечером.

Замыкает тройку опасных городов индийское Дели. Как сообщил турагент, там активно действуют множество мошенников, которые нацелены на доверчивых туристов, передает Общественная Служба Новостей.

Уточнения

И́ндия — государство в Южной Азии. Население на начало 2023 года составило 1,41 миллиарда человек, территория — 3 287 263 км², по обоим этим показателям является крупнейшей страной Южной Азии.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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