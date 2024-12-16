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Россияне рассказали, сколько потратят на путешествия в новогодние каникулы

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Туризм

Согласно исследованию сервиса покупки билетов, жители многих крупных городов России планируют выделить на поездки в новогодние праздники сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Более половины россиян (64%) намерены потратить на свои новогодние поездки от 100 до 300 тысяч рублей, тогда как 16% опрошенных готовы вложить сумму в диапазоне от 300 до 500 тысяч рублей. Всего лишь 8% респондентов рассчитывают потратить до 1 миллиона рублей, а 3% пытаются уложиться в бюджет от 30 до 50 тысяч рублей, сообщает РИА Новости

В исследовании также подчеркивается, что для 41% участников опроса решающим фактором при выборе места для отдыха является бюджет. Только 21% респондентов стремятся провести новогодние праздники в теплых регионах.

Уточнения

Респонде́нт (от лат. respondens род.п. respondentis «отвечающий») — лицо, принимающее участие в социологическом или другом опросе, анкетировании.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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