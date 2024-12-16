Три опасных города мира для российских туристов

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Россиянам назвали три самых опасных города для путешествий, отдых в которых лучше не планировать. Этот список был составлен турагентом Тариелом Гажиенко.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Турист

Первое место в рейтинге заняла столица Венесуэлы Каракас. По словам эксперта, в городе наблюдается крайне высокий уровень преступности, что делает его особенно опасным для туристов.

На втором месте расположилась Гавана, столица Кубы. Как отмечает Гажиенко, грабежи и мошенничество там встречаются буквально на каждом шагу, особенно в вечернее время.

Третье место заняло индийское Дели. Этот город известен большим количеством мошенников, которые целенаправленно охотятся на туристов, доверяющихся местным "гиду" или "помощникам".

В то же время Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии, напомнил, что россияне могут сэкономить на путешествиях, если будут соблюдать простые правила, такие как раннее бронирование. Несмотря на сложности последних лет, многие страны по-прежнему готовы принимать туристов из России с радостью.