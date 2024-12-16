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Отравление угарным газом на горнолыжном курорте в Грузии

1:08
Туризм

На горнолыжном курорте Гудаури в Грузии произошло трагическое происшествие: в комнате для персонала на втором этаже индийского ресторана были обнаружены тела 12 человек. Среди погибших один гражданин Грузии, остальные — иностранцы. Все они работали в заведении.

Горнолыжный курорт
Фото: commons.wikimedia.org by Sergei Kazantsev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Горнолыжный курорт

Криминалисты не нашли следов насилия на месте происшествия. По предварительным данным, причиной смерти стал генератор, установленный в коридоре у спален сотрудников из-за перебоев с электричеством. Эксперты предполагают, что люди во сне отравились угарным газом.

Министерство внутренних дел Грузии возбудило уголовное дело по статье 116 УК — "Причинение смерти по неосторожности". На месте трагедии продолжают работать следователи и криминалисты, допрашиваются сотрудники ресторана. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти.

Ранее сообщалось, что родственники туристов, погибших в коллекторе Неглинки в Москве, требуют с организаторов экскурсии 24 миллиона рублей.

Уточнения

Гудаури (груз. გუდაური) — село, центр туризма и горнолыжный курорт, расположенный на южных склонах Большого Кавказского хребта в Казбегском муниципалитете Грузии, на Военно-Грузинской дороге, неподалёку от Крестового перевала на высоте 2150 м над уровнем моря (самый высокогорный населённый пункт на дороге).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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