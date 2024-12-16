Селфи на путях обернулось травмами и крупным штрафом

1:31 Your browser does not support the audio element. Туризм

На Тайване туристка была сбита поездом в национальном парке "Алишань", когда пыталась сделать селфи на железнодорожных путях. Однако оштрафована оказалась сама пострадавшая. По сообщениям местных СМИ, 55-летняя женщина должна выплатить сумму, эквивалентную 150 тысячам рублей, за нарушение правил поведения в заповеднике.

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд

Инцидент произошёл во время экскурсии. Туристка вышла на железнодорожные пути, несмотря на запрет, и проигнорировала предупреждающий гудок поезда. Состав сбил женщину, в результате чего она сломала ногу и получила травмы головы. Из-за происшествия поезд был вынужден остановиться на час, а часть штрафа пойдёт на компенсацию задержки.

Железная дорога в "Алишане" — одно из популярных мест для фотографий, однако подобные случаи не редкость. Руководство парка уже неоднократно требовало от туристов соблюдать правила и не заходить на пути. За последние годы зарегистрировано 30 инцидентов, связанных с нарушением безопасности.

Женщина, пострадавшая в аварии, была клиенткой компании Dream Travel. Представители железной дороги требуют, чтобы турфирма также понесла ответственность за случившееся. Однако в Dream Travel заявляют, что посетители заповедника действовали самостоятельно, и агентство не может нести ответственность за их поведение.