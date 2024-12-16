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Очереди на границе России и Эстонии достигают 12 часов

1:27
Туризм

На пешем переходе через границу между Россией и Эстонией в районе Нарвы сложилась критическая ситуация. Очереди из людей начали формироваться ещё в конце рабочей недели, а время ожидания на переходе может достигать 12 часов.

пропускной пункт машин
Фото: wikimedia.org by Bonus bon, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
пропускной пункт машин

Люди сообщают в социальных сетях, что пограничный пункт работает только с 7 утра до 11 вечера. Те, кто не успевает пересечь границу до закрытия, вынуждены ночевать прямо на месте, а утром снова становиться в очередь.

Особенно тяжело приходится семьям с детьми, которые с раннего утра занимают места в длинной очереди. Некоторые пишут, что вынуждены стоять под снегом и градом, буквально по колено в воде. Для обогрева люди пользуются платным туалетом или отправляются в ближайший ресторан быстрого питания, расположенный в полутора километрах от перехода.

Проблемы усугубляются неблагоприятной погодой и высокой загруженностью пограничного пункта. Нарва остаётся одним из немногих мест, где можно пересечь границу между Евросоюзом и Россией, что приводит к постоянным очередям.

Ранее СМИ уже писали о трудностях на этой границе. Например, из-за формальных несоответствий в документах, мать с ребёнком не смогли пересечь границу: в паспорте матери отсутствовала нужная печать, подтверждающая сведения из свидетельства о рождении.

Уточнения

На́рва (эст. Narva) — город и городской муниципалитет в Эстонии.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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