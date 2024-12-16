Южная Африка по праву считается одной из самых дружелюбных стран мира, которую стоит посетить в отпуске. Её климат настолько разнообразен, что поездка сюда будет комфортной в любое время года.
Температура и погодные условия различаются в зависимости от региона, но в целом вы можете рассчитывать на тёплую погоду и прекрасные впечатления.
Южная Африка предлагает массу разнообразных развлечений, от дегустации вин до наблюдения за дикой природой, поэтому продумайте маршрут заранее.
Лето в Южной Африке длится с ноября по март. Это самое солнечное время года с температурой до +32°C. На побережье Индийского океана — тропический климат, а в районе Кейптауна — сухо и прохладно.
Зимой в северном полушарии сюда съезжаются любители фестивалей: в декабре проходит музыкальный фестиваль AFROPUNK, в январе — Кейптаунский карнавал менестрелей, а в марте — фестиваль искусств Klein Karoo Nasionale Kunstefees.
Также в сентябре-октябре можно понаблюдать за миграцией китов у берегов Германуса или Дурбана. На фоне тёплого климата туристы также могут увидеть дельфинов и других морских обитателей.
С апреля по сентябрь Южная Африка становится менее многолюдной, а цены падают. Ночи прохладные, так что тёплая одежда не будет лишней.
Этот период идеально подходит для сафари: весной у антилоп брачный сезон, а крупные млекопитающие, такие как слоны, жирафы и львы, собираются у водоёмов. Сухая прохладная погода делает это время лучшим для наблюдения за дикой природой.
Путешествие в этот период — это возможность насладиться уникальной природой и животным миром, избегая летней суеты.
Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (сокращённо — ЮА́Р, также Ю́жная А́фрика) — государство на юге Африки, является одной из самых национально разнообразных стран Африки с наибольшей долей белого, азиатского и смешанного населения на континенте; имеет двенадцать официальных языков.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.