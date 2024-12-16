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Лучшее время для отдыха в Южной Африке: от сафари до фестивалей

2:16
Туризм

Южная Африка по праву считается одной из самых дружелюбных стран мира, которую стоит посетить в отпуске. Её климат настолько разнообразен, что поездка сюда будет комфортной в любое время года.

Курорт
Фото: commons.wikimedia.org by Dima Sergiyenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курорт

Температура и погодные условия различаются в зависимости от региона, но в целом вы можете рассчитывать на тёплую погоду и прекрасные впечатления.

  • Чтобы выбрать лучшее время для посещения, важно определиться с планами. Любите винные туры? Лучшее время — лето.
  • Хотите увидеть африканских пингвинов на пляже Боулдерс-Бич? Тогда вам подойдёт январь.

Южная Африка предлагает массу разнообразных развлечений, от дегустации вин до наблюдения за дикой природой, поэтому продумайте маршрут заранее.

 
Сентябрь–март: Лето, фестивали и миграция китов

Лето в Южной Африке длится с ноября по март. Это самое солнечное время года с температурой до +32°C. На побережье Индийского океана — тропический климат, а в районе Кейптауна — сухо и прохладно.

Зимой в северном полушарии сюда съезжаются любители фестивалей: в декабре проходит музыкальный фестиваль AFROPUNK, в январе — Кейптаунский карнавал менестрелей, а в марте — фестиваль искусств Klein Karoo Nasionale Kunstefees.

Также в сентябре-октябре можно понаблюдать за миграцией китов у берегов Германуса или Дурбана. На фоне тёплого климата туристы также могут увидеть дельфинов и других морских обитателей.

 
Апрель–август: Сафари и низкий сезон

С апреля по сентябрь Южная Африка становится менее многолюдной, а цены падают. Ночи прохладные, так что тёплая одежда не будет лишней.

Этот период идеально подходит для сафари: весной у антилоп брачный сезон, а крупные млекопитающие, такие как слоны, жирафы и львы, собираются у водоёмов. Сухая прохладная погода делает это время лучшим для наблюдения за дикой природой.

Путешествие в этот период — это возможность насладиться уникальной природой и животным миром, избегая летней суеты.

Уточнения

Ю́жно-Африка́нская Респу́блика (сокращённо — ЮА́Р, также Ю́жная А́фрика) — государство на юге Африки, является одной из самых национально разнообразных стран Африки с наибольшей долей белого, азиатского и смешанного населения на континенте; имеет двенадцать официальных языков. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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