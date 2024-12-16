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Путеводитель по Мадриду — что посмотреть, попробовать и купить

1:49
Туризм

Мадрид — современная и яркая столица с зелёными парками, многочисленными кафе, ресторанами и оживлённой ночной жизнью. Даже в условиях роста цен испанцы остаются верны своим любимым барам, просто заказывают более скромные порции пива или вермута.

Флаг Испании
Фото: commons.wikimedia.org by Pazit Polak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Испании

Испания — родина Zara и её дочернего бренда Massimo Dutti. Туристам стоит заглянуть в их флагманские магазины на площадях Пласа-де-Эспанья и Серрано.

Обязательно попробуйте знаменитый "бокадильо де каламарес" — сэндвич с кальмарами в El Brillante рядом с вокзалом Аточа. Если хочется испанской классики, отправляйтесь в Casa Dani на рынке Меркадо-де-ла-Пас, чтобы попробовать тортилью де пататас с хрустящей корочкой и нежной начинкой.

Стадион "Сантьяго Бернабеу" мадридского "Реала" — место, которое стоит посетить хотя бы раз в жизни. Билеты разлетаются быстро и стоят от 80 евро. Для более спокойного и бюджетного просмотра можно выбрать матч клуба "Райо Вальекано".

В Мадриде отличная сеть метро и автобусов — проездной на 10 поездок стоит всего 6,10 евро. Если нужно отдохнуть и перекусить, загляните в El Corte Ingles: бесплатные туалеты, бокал кавы и большой выбор деликатесов — приятный бонус.

Испанцы умеют наслаждаться жизнью, совмещая работу, еду, спорт и общение. Правда, к их ритму нужно привыкнуть: обед начинается после 14:00, а ужин не раньше 20:30.

Мадрид — это город, который невозможно не полюбить за его атмосферу, культуру и неповторимый стиль жизни, передает Reuters.

Уточнения

Испа́ния (исп. España, МФА: [esˈpaɲa]), официально Короле́вство Испа́ния (исп. Reino de España, МФА: [ˈreino ðe esˈpaɲa]) — трансконтинентальное суверенное государство в Юго-Западной Европе, имеющее часть территорий в Африке (Канарские острова, города Сеута и Мелилья).
 

Мадри́д (исп. Madrid [maˈðɾið]) — столица и крупнейший город Испании, а также административный центр одноимённых провинции и автономного сообщества.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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