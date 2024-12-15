Как посетить уникальный каньон, скрытый в сердце Гималаев

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Река Ярлунг-Цангпо, начинающаяся на леднике Ангси, протянулась на 2800 километров, пересекая южный Тибет и переходя в Индию и Бангладеш.

Фото: commons.wikimedia.org by Cooper7979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Озера Гоке

Это самая высокогорная река на планете: её верхняя точка находится на высоте 5970 метров, а средняя — около 4000 метров. Меняя название на Брахмапутру, она соединяется с Гангом и впадает в Бенгальский залив.

Более трёх миллионов лет назад, при столкновении Индийской и Евразийской тектонических плит, эта река начала прокладывать свой путь через Гималаи, создавая U-образный изгиб у подножия горы Намча-Барва.

Именно здесь возник Большой каньон Ярлунг-Цангпо, самое глубокое и длинное ущелье в мире, достигающее глубины 5350 метров.

Для сравнения, это в три раза глубже Гранд-Каньона в США. Протяжённость каньона составляет 313,5 миль, что делает его уникальным геологическим феноменом.

Уникальный мир природы и сложность исследования

Этот каньон остаётся одним из наименее изученных мест на Земле. Его труднодоступность сделала реку Ярлунг-Цангпо "Эверестом среди рек". Экспедиции сюда редки и часто опасны.

Например, в 1998 году во время исследования National Geographic погиб опытный каякер. Современные исследования ведутся с использованием технологий:

дронов,

лазерного сканирования

спутниковых снимков.

Это позволило выявить невероятное биоразнообразие региона, включая редких животных, таких как азиатская золотая кошка, и открыть новое высокое дерево — кипарис высотой 335 футов.

Хотя каньон и его окрестности являются природным заповедником, активно обсуждается создание здесь национального парка. Однако эти планы могут быть сорваны проектом строительства гидроэлектростанции.

Как посетить Большой каньон Ярлунг-Цангпо

Посещение каньона требует подготовки. Туристам нужна китайская виза и специальное разрешение на посещение Тибета, которое оформляют только через туроператоров.

Добираться можно через Китай или Непал, включая перелёты в Лхасу или путешествие по знаменитой Цинхай-Тибетской железной дороге — самой высокогорной в мире.

Лучшее время для поездки — апрель, май, сентябрь и октябрь. Для исследования каньона доступен широкий выбор туров, включая пешие походы и экскурсии по наблюдению за дикой природой. Забронировать тур нужно заранее, чтобы избежать разочарования.

Уточнения

Брахмапу́тра (кит. 雅鲁藏布江, тиб. ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ།, хинди ब्रह्मपुत्र, ассам. ব্ৰহ্মপুত্ৰ, англ. Brahmaputra, бенг. ব্রহ্মপুত্র) — река в Китае, Индии и Бангладеш, левый и крупнейший приток Ганга; одна из крупнейших водных артерий в Южной Азии. Индийское название реки в переводе с санскрита на русский означает «Сын Брахмы».

