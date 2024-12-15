Наблюдения туристов — как встречают Новый год в разных уголках мира

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Новый год — это время, когда традиции и фантазия переплетаются, превращая мир в единый праздничный театр.

Фото: commons.wikimedia.org by Digidreamgrafix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рождественская свеча, снеговик

От снежных просторов России до теплых пляжей Бразилии — каждая страна находит свой неповторимый способ встретить Новый год. Вот подборка самых ярких новогодних событий и традиций в шести странах мира.

На Красной площади в Москве рождественская ярмарка становится символом зимних праздников: деревянные домики, аромат блинов и пряников, горячий сбитень и веселые катания на коньках создают атмосферу волшебства. В Великом Устюге гостей встречает сам Дед Мороз, а город погружается в сказку с тройками, кострами и мастер-классами по созданию новогодних игрушек.

Нюрнбергская рождественская ярмарка — это старинные шатры, угощения в виде пряничного шнапса и жареных сосисок, а также уникальные игрушки ручной работы. В Берлине Новый год отмечают с размахом у Бранденбургских ворот: концерты, яркие фейерверки и гастрономические зоны привлекают туристов со всего мира.

В первые минуты Нового года японцы отправляются в храмы, чтобы загадать желания и освободиться от 108 человеческих пороков под удары колокола. В Токио улицы превращаются в океан огней: световые инсталляции и украшенные деревья создают сказочную атмосферу.

В Венеции новогодние праздники напоминают карнавал: жители надевают маски и исторические костюмы, а улицы превращаются в сцену театра и музыки. В Риме к праздничному столу подают чечевицу как символ богатства, а под бой курантов римляне выходят на улицы петь и танцевать.

В Рио-де-Жанейро Новый год встречают в белом на пляже Копакабана — цвет символизирует обновление. В океан бросают цветы в честь богини Иеманжи, а затем начинается яркий карнавал с фейерверками, самбо и танцами до утра.

В Нью-Йорке главное событие — спуск гигантского хрустального шара на Таймс-сквер, когда миллионы людей отсчитывают секунды до полуночи. Чикаго же встречает Новый год световыми шоу и пиротехническим представлением над озером Мичиган.

На пляжах Гоа зажигают костры, устраивают музыкальные концерты и яркие фейерверки. А в южных храмах Индии проводят праздничные ритуалы и молитвы, которые символизируют очищение и начало новой жизни.

Новый год — это уникальная возможность увидеть мир с новой стороны и открыть для себя многообразие культурных традиций, передает "Рамблер".

Уточнения

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.



Я́рмарка — регулярные празднично-образовательно-деловые события года, торжища широкого значения, организуемые в традиционно определённом месте.



