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Топ-места для серфинга и пляжного отдыха на Солнечном берегу

3:21
Туризм

Австралия славится своими знаковыми туристическими местами, такими как Сидней и Большой Барьерный риф, но у неё есть и другие, не менее привлекательные направления.

Пляж
Фото: unsplash.com by frank mckenna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляж

Одно из них — побережье Саншайн-Кост, расположенное в 100 километрах к северу от Брисбена. Этот 60-километровый участок побережья знаменит своими чистейшими пляжами, национальными парками и уютными прибрежными городами.

История региона Квинсленд восходит к 1800-м годам, когда здесь процветала лесозаготовка, уступившая позже место плантациям сахарного тростника.

С середины XX века Солнечное побережье стало излюбленным местом отдыха, получив официальное название в 1967 году. Сегодня сюда приезжают миллионы туристов, чтобы насладиться серфингом, потрясающими пейзажами и атмосферными рынками.

Саншайн-Кост легко доступен:

  • можно прилететь в аэропорт Саншайн-Кост (MCY) в Маркуле
  • аэропорт Брисбена (BNE), в полутора часах езды друг от друга.

Стабильная погода с 300 солнечными днями в году и комфортные температуры — от 28° C в январе до 20° C в июле — делают это место привлекательным в любое время года.

Лучшие пляжи Саншайн-Кост

Пляжи здесь идеально подходят для серфинга, плавания и отдыха на солнце.

  • Пляж Мулулаба, признанный одним из лучших в южной части Тихого океана, привлекает своей защищённостью от ветра и близостью к ресторанам и магазинам.
  • Главный пляж Нуса с его спокойными волнами отлично подойдёт для семейного отдыха и начинающих серферов, а его знаменитая Гастингс-стрит порадует изобилием кафе и бутиков.
  • Для опытных серферов рекомендуются пляжи Муджима с надёжными волнами. С июня по ноябрь здесь можно наблюдать миграцию горбатых китов.
  • У пристани Мулулабы организуются экскурсии, чтобы увидеть этих морских гигантов, дельфинов и морских черепах. Некоторые туры предлагают уникальную возможность поплавать с китами в открытом океане.

Отдых на природе

Любители активного отдыха оценят национальный парк Гласс-Хаус-Маунтинс, где можно отправиться в походы или покорять скалистые вершины Тиброгарган и Нгунгун.

В заповеднике Мэри Кэрнкросс вы найдёте живописную тропу длиной 1,9 км, проходящую через тропический лес с редкими птицами и сумчатыми.

Для тех, кто ищет уникальный водный опыт, стоит отправиться в Эверглейдс в Нузе, единственную экосистему такого типа за пределами Флориды, и исследовать её на каяке или лодке.

Рынки под открытым небом

Саншайн-Кост славится своими ярмарками. Рынок Юмунди с 1979 года предлагает изделия местных мастеров каждую среду и субботу. На фермерском рынке в Нузе можно попробовать и приобрести свежие местные продукты.

А по пятницам рынок Маркула радует посетителей разнообразием блюд со всего мира под открытым небом.

Уточнения

Кви́нсленд (англ. Queensland, дословно — Земля Королевы) — штат на северо-востоке материковой части Австралии. Столица и крупнейший город — Брисбен, на территории Квинсленда была создана британская колония, ставшая отдельной административно-территориальной единицей 6 июня 1859 года. Эта дата теперь ежегодно отмечается как День Квинсленда.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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