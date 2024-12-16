Топ-места для серфинга и пляжного отдыха на Солнечном берегу

Австралия славится своими знаковыми туристическими местами, такими как Сидней и Большой Барьерный риф, но у неё есть и другие, не менее привлекательные направления.
Одно из них — побережье Саншайн-Кост, расположенное в 100 километрах к северу от Брисбена. Этот 60-километровый участок побережья знаменит своими чистейшими пляжами, национальными парками и уютными прибрежными городами.
История региона Квинсленд восходит к 1800-м годам, когда здесь процветала лесозаготовка, уступившая позже место плантациям сахарного тростника.
С середины XX века Солнечное побережье стало излюбленным местом отдыха, получив официальное название в 1967 году. Сегодня сюда приезжают миллионы туристов, чтобы насладиться серфингом, потрясающими пейзажами и атмосферными рынками.
Саншайн-Кост легко доступен:
Стабильная погода с 300 солнечными днями в году и комфортные температуры — от 28° C в январе до 20° C в июле — делают это место привлекательным в любое время года.
Пляжи здесь идеально подходят для серфинга, плавания и отдыха на солнце.
Любители активного отдыха оценят национальный парк Гласс-Хаус-Маунтинс, где можно отправиться в походы или покорять скалистые вершины Тиброгарган и Нгунгун.
В заповеднике Мэри Кэрнкросс вы найдёте живописную тропу длиной 1,9 км, проходящую через тропический лес с редкими птицами и сумчатыми.
Для тех, кто ищет уникальный водный опыт, стоит отправиться в Эверглейдс в Нузе, единственную экосистему такого типа за пределами Флориды, и исследовать её на каяке или лодке.
Саншайн-Кост славится своими ярмарками. Рынок Юмунди с 1979 года предлагает изделия местных мастеров каждую среду и субботу. На фермерском рынке в Нузе можно попробовать и приобрести свежие местные продукты.
А по пятницам рынок Маркула радует посетителей разнообразием блюд со всего мира под открытым небом.
Кви́нсленд (англ. Queensland, дословно — Земля Королевы) — штат на северо-востоке материковой части Австралии. Столица и крупнейший город — Брисбен, на территории Квинсленда была создана британская колония, ставшая отдельной административно-территориальной единицей 6 июня 1859 года. Эта дата теперь ежегодно отмечается как День Квинсленда.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.