Русские живут как богачи — впечатления британца о поездке по России

1:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Англичанин Стив несколько раз посещал Россию и поделился своими впечатлениями о жизни в стране.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Москва

Впервые он приехал в Москву в 2019 году, когда у него на родине возникли серьезные личные проблемы: развод с женой и увольнение с работы. После этого Стив путешествовал по разным российским городам и был удивлен отношением русских к своей жизни.

Во время первого визита он жил в съемных квартирах в Москве, а затем отправился на машине в Великий Новгород. По дороге он познакомился на заправке с местной семьей, которая пригласила его переночевать на своей даче.

"Я вообще был в шоке, что обычные люди имеют загородный дом. Он рабочий на химическом заводе, жена — учитель в школе. <…> Потрясающе — люди со скромным достатком имеют трехкомнатную квартиру, сын учится в университете — и у них загородный дом", — вспоминает Стив.

Вернувшись в Лидс, он рассказал об этом своим знакомым, но они не поверили, что рабочая семья в России может позволить себе такую жизнь, передает "Рамблер".

Во второй поездке Стив решил исследовать Сибирь и через Китай добраться до Владивостока. В поезде он общался с попутчиками, которые делились историями о распаде Советского Союза и современном укладе жизни.

"Вы, русские, почему-то все время думаете, что плохо живете. А вы по сравнению с британцами живете как богатые люди. Это психология нищих, которые все никак не могут поверить, что у вас уже все хорошо", — заявил Стив.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.



Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

