Любимый парк туристов на Бали закрыт из-за трагического случая

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

На острове Бали закрыли одну из популярных туристических достопримечательностей — Лес обезьян в Убуде.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обезьяна ест фрукт

Инцидент произошёл из-за ураганного ветра, который вырвал дерево с корнем. Теперь его останки лежат у входа в парк, где круглосуточно дежурят сотрудники полиции.

Представитель парка объяснил, что происшествие стало шоком для всех: "Во вторник сильный ветер повалил дерево, что привело к гибели двух посетителей".

Тем временем обезьяны, привыкшие к постоянному вниманию туристов, скрылись в глубине леса, а туристы вынуждены ждать открытия парка.

Сейчас парк закрыт на неопределённый срок, и точная дата возобновления работы не называется.

Уточнения

Лес Обезьян в Убуде (балийск. и индон. Mandala Suci Wenara Wana) — балийское индуистское святилище и естественная среда обитания балийской длиннохвостой обезьяны Macaca flavicularis. Расположен близ деревни Падангтегал, район Убуд, Бали. В лесу живёт более 1000 обезьян. Каждый месяц его посещают 10-15 тыс. посетителей.

