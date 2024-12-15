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Наблюдения путешественницы — что носит стильный мужчина в Италии

1:39
Туризм

Российская путешественница, посетив Италию, поделилась секретами стиля итальянских мужчин.

Бизнесмен разговаривает по телефону
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен разговаривает по телефону

"Все, кто бывал в Италии, подтвердят: количество стильно одетых мужчин, выглядящих так, словно они сошли с обложки глянцевого журнала или киноэкрана, там просто зашкаливает", — отметила автор.

По её словам, итальянцы обожают стильную одежду и имеют множество нарядов для разных случаев: работы, встреч с друзьями, летних каникул и праздничных мероприятий.

Особое внимание итальянцы уделяют аксессуарам. Простой образ они умеют дополнить эффектным шарфом, браслетом, цепочкой или стильным головным убором.

"Итальянцы могут носить шляпы независимо от сезона. При этом моды на какой-то определенный фасон нет: плотность, ширина полей и цвета шляп могут быть самыми разнообразными в зависимости от образа", — подчеркнула путешественница.

Еще одной характерной чертой стиля итальянских мужчин является качественная обувь. Вместо кроссовок и сандалий они предпочитают классические ботинки и туфли. Завершают образ солнечные очки, которые являются обязательным элементом гардероба.

"Как правило, в арсенале у каждого итальянца их с десяток на разные случаи жизни", — заключила блогерша в канале "Одна в чужом городе" на платформе "Дзен".

Ранее другая путешественница описала стиль итальянских женщин. Она подчеркнула, что даже пенсионерки в Италии внимательно следят за своим внешним видом и выбирают элегантную одежду.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius - "добавочный") — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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