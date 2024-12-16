В последние годы россияне все чаще сталкиваются с отказами при получении шенгенских виз.
Основные причины таких решений связаны с политическим давлением Брюсселя и более тщательной проверкой заявок. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА Новости.
По словам Мурадяна, объемы выдачи виз сейчас крайне низкие.
"Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас", — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что даже те страны, которые готовы выдавать туристические визы россиянам, находятся под значительным давлением.
Кроме того, консульские и визовые центры начали тщательнее проверять документы.
По мнению Мурадяна, число заявок, рассматриваемых буквально "под микроскопом", продолжает расти.
Несмотря на сложности, интерес россиян к поездкам в Европу остается высоким. Вице-президент АТОР выразил надежду, что туристический бизнес Евросоюза убедит власти смягчить условия, ведь российских туристов "везде любят" за их щедрость и финансовый вклад в экономику.
Ранее стало известно, что за период с января по октябрь 2024 года спрос на оформление шенгенских виз в России увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также сообщалось, что в декабре ситуация начала меняться к лучшему: в визовых центрах Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции стало больше свободных слотов, а сроки рассмотрения заявок сократились.
Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.
Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.
Амарант — это зерновая культура, известная своими уникальными свойствами и высоким содержанием питательных веществ. Этот древний злак, родом из Южной Америки, использовался ещё древними ацтеками.