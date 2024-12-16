Почему россиянам чаще отказывают в выдаче шенгенских виз

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

В последние годы россияне все чаще сталкиваются с отказами при получении шенгенских виз.

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Основные причины таких решений связаны с политическим давлением Брюсселя и более тщательной проверкой заявок. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с РИА Новости.

По словам Мурадяна, объемы выдачи виз сейчас крайне низкие.

"Разные цифры я слышал: от 100 заявлений в день до 50. Это ничтожно малые цифры для нас", — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что даже те страны, которые готовы выдавать туристические визы россиянам, находятся под значительным давлением.

Кроме того, консульские и визовые центры начали тщательнее проверять документы.

По мнению Мурадяна, число заявок, рассматриваемых буквально "под микроскопом", продолжает расти.

Несмотря на сложности, интерес россиян к поездкам в Европу остается высоким. Вице-президент АТОР выразил надежду, что туристический бизнес Евросоюза убедит власти смягчить условия, ведь российских туристов "везде любят" за их щедрость и финансовый вклад в экономику.

Ранее стало известно, что за период с января по октябрь 2024 года спрос на оформление шенгенских виз в России увеличился на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Также сообщалось, что в декабре ситуация начала меняться к лучшему: в визовых центрах Франции, Италии, Испании, Венгрии и Греции стало больше свободных слотов, а сроки рассмотрения заявок сократились.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.



Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

