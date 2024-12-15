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Волчанск готовится к наплыву гостей — на Урале строят новый термальный комплекс

1:10
Туризм

В городе Волчанск Свердловской области завершается строительство нового термального комплекса, который призван стать точкой притяжения туристов.

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Фото: commons.wikimedia.org by 663highland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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На проект было выделено 21 миллион рублей из федерального бюджета, о чем сообщили в региональном департаменте информационной политики.

По словам директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмиры Тукановой, создание комфортных условий для отдыха на севере области обеспечит рост туристического потока и популяризацию внутреннего туризма.

На первом этапе строительства возведены 12 домиков и 14 гостиничных номеров, рассчитанных на удобное размещение гостей, в том числе больших компаний. В комплексе также появятся мангальные зоны и круглогодичный бассейн, передает "Комсомольская правда". 

Тем временем в Гаринском районе уже открылось кафе с панорамным видом на реку Сосьву на территории центра "Пристань Гари". В меню заведения сделан акцент на уральскую кухню, что добавляет ему уникальности и подчеркивает местные кулинарные традиции.

Уточнения

Свердло́вская о́бласть — субъект Российской Федерации, занимающий часть территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири.

Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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