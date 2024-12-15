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В какие районы не стоит ехать в Египте зимой — советы от опытного туриста

Туризм

Зимний Египет — популярное направление среди туристов, стремящихся сбежать от холодов в теплый климат, однако комфорт отдыха во многом зависит от правильного выбора региона.

Хургада отели
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert (MJJR), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хургада отели

Блогер, проживающая в Египте, делится советами о том, какие курорты лучше обходить стороной зимой, а где можно насладиться поездкой в полной мере.

Шарм-эль-Шейх — один из самых известных курортов, однако район Набк зимой превращается в неприветливое место. Из-за открытой береговой линии ветра здесь становятся настоящей проблемой: пляжный отдых практически невозможен. К тому же длинные пирсы не позволяют купаться у берега, что ограничивает возможности для активного отдыха. Этот район подойдет разве что туристам, которые предпочитают отели с системой "всё включено" и не планируют много времени проводить на пляже.

С осторожностью стоит выбирать и Хургаду. Репутация города зимой неоднозначна, однако курорты Сахл Хашиш и Макади Бэй выгодно выделяются на фоне других районов. Эти места защищены от ветров, создают комфортные условия для отдыха даже в прохладное время года.

На Северное побережье Египта зимой лучше не ехать совсем. Прохладный климат, закрытые заведения и неразвитая туристическая инфраструктура сделают поездку разочарованием. Даже перспективный Новый Аламейн, который активно рекламируется как будущий курорт, сейчас больше напоминает стройплощадку, чем место для отдыха.

Зимой особое внимание стоит уделить экскурсионным программам. Например, популярное восхождение на гору Моисея в холодное время года может превратиться в настоящее испытание из-за низких температур, которые ощущаются даже в укрытиях с одеялами.

Альтернативой станут автобусные экскурсии.  Заповедник Рас-Мохаммед — потрясающий природный уголок с уникальной флорой и фауной. Луксор — историческая жемчужина с древними храмами и гробницами. Каир и Александрия — города, богатые историческими достопримечательностями и культурными памятниками. Эти маршруты остаются интересными и комфортными для путешествий даже зимой, передает RZNONLINE.

Уточнения

Еги́пет — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров).
 

Хурга́да — город на востоке Египта, расположен в африканской части Египта.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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