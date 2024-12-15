Пять ледяных отелей, которые стоит посетить этой зимой

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Зима уже здесь: дни становятся холоднее, а ночи длиннее, и так легко поддаться соблазну остаться дома под теплым пледом. Но зима создана для приключений!

Фото: commons.wikimedia.org by Gérald Tapp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ В царстве льда

Эксперты собрали лучшие ледяные и иглу-отели со всего мира, передают "Тонкости туризма". Надевайте пуховики и отправляйтесь за порцией зимнего волшебства!

Добро пожаловать в первый в мире ледяной отель — IceHotel, расположенный в деревне Юккасъярви на севере Швеции. Здесь каждый номер — произведение искусства: дизайнеры из разных стран создали уникальные интерьеры. Например, в сьюте Crystal Forest ледяные колонны на потолке создают иллюзию прогулки по кристальному лесу.

Кстати, посетить отель можно даже летом: лед охлаждается с помощью солнечных панелей.

Уютный отель Fell Centre Kiilopaa в самом сердце Лапландии — настоящий рай для любителей природы. Заснеженные склоны, величественные леса и потрясающая возможность наблюдать северное сияние прямо из обсерватории при отеле. А после зимних прогулок можно расслабиться в традиционной финской сауне по-черному — идеальный способ согреться и восстановить силы.

Расположенный недалеко от Квебека (Канада), Hotel de Glace — уникальный отель из снега и льда. Гости могут провести ночь в одном из 44 ледяных номеров, выпить коктейль из бокала, сделанного изо льда, а затем расслабиться в горячих ваннах и сауне под открытым небом. Здесь лед превращается в настоящий арт-объект!

Снежный отель Lapland Snow Village (Финляндия) ежегодно обновляется: новые номера, ледяные скульптуры и сьюты с уникальными интерьерами ждут гостей каждый сезон. В Snow Village можно поужинать в ледяном ресторане, выпить коктейль в ледяном баре и даже заглянуть в ледяную церковь. Настоящая зимняя сказка!

В самом сердце Итальянских Альп, в городке Ливиньо, расположен необычный отель Lac Salin Spa & Mountain Resort. Здесь можно провести ночь в снежном сьюте, где абсолютная тишина и термоустойчивые спальные мешки подарят вам неповторимые ощущения. Величественные горы, уют и снег вокруг — что может быть лучше для зимнего отдыха?

Уточнения

И́глу (инуктитут ᐃᒡᓗ, iglu "дом") — зимнее жилище канадских эскимосов, тип народной архитектуры.



Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

