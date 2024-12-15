Как увидеть Париж и не разориться — оптимальный маршрут и лайфхаки

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествие в Европу в наше время — задача не из простых, но выполнимая.

Фото: www.flickr.com by Эрик Чан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Париж

Эксперты тщательно изучили маршруты и выбрали оптимальный вариант: Екатеринбург — Стамбул — Будапешт — Бове. Чтобы сэкономить, рекомендуется планировать поездку на весну или осень, чтобы избежать школьных каникул, когда цены на билеты и посещение достопримечательностей ощутимо выше.

Для проживания в Париже можно воспользовались популярными сервисами бронирования.

Париж богат на достопримечательности, передают "Тонкости туризма". Вот список тех, что стоит обязательно посетить:

Собор Парижской Богоматери — культовое место, ставшее знаменитым благодаря роману Виктора Гюго .

. Эйфелева башня — символ Парижа, который не нуждается в представлении.

Лувр — место, которое потрясет вас до глубины души. Стеклянная пирамида, шедевры, такие как Венера Милосская и египетские залы — все это стоит увидеть.

Диснейленд — мечта детства. За 30 тыс. рублей можно посетить оба парка: Walt Disney Studio и Disneyland Park. Несмотря на высокую стоимость, эмоции от поездки того стоят. Добраться туда легко на электричке до станции Marne-la-Vallee Chessy (стоимость — 5 евро в одну сторону).

Базилика Сакре-Кёр — отличное место для вечернего отдыха. Бесплатное посещение и завораживающая атмосфера старинного храма делают его обязательным к посещению.

Париж — город, который сочетает в себе классическую архитектуру и современные элементы. Он неповторим и оставляет после себя множество ярких впечатлений.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции.



Э́йфелева ба́шня (фр. tour Eiffel, МФА: [tu.ʁ‿ɛ.fɛl]) — металлическая башня в центре Парижа, самая узнаваемая его архитектурная достопримечательность.

